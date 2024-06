Prügel-Paket um 90 Euro reduziert: Xbox haut zwei Fan-Lieblinge zum Sparpreis raus

Lust auf eine ordentliche Tracht Prügel? Im Xbox-Store könnt ihr euch jetzt ein brutales Doppelpack zum Kampfpreis schnappen – Mortal Kombat 11 und Injustice 2 sind im Bundle jetzt 90 Euro günstiger zu haben.

Im Xbox-Store habt ihr jetzt die Möglichkeit, zwei der beliebtesten Kampfspiele der letzten Jahre zum Sparpreis abzustauben. Mortal Kombat 11 Ultimate und Injustice 2 Legendary Edition bieten euch zahlreiche Charaktere, Herausforderungen und spektakuläre Fights. Im Bundle kosten die beiden Prügel-Highlights momentan gerade einmal 9,99 Euro statt 99,99 Euro. Der Rabatt gilt noch bis zum 17. Juni 2024 (im Xbox-Store ansehen).

Mortal Kombat 11 und Injustice 2 als Xbox-Bundle stark reduziert

Mortal Kombat 11 bietet euch neben dem Multiplayer-Modus gleich zwei Story-Kampagnen, in denen ihr die Welt vor der ehemaligen Hüterin der Zeit, Kronika, retten müsst. In der Ultimate Edition stehen euch alle 37 Fighter zur Verfügung und ihr könnt es im gewohnten Mortal-Kombat-Stil so richtig krachen lassen – Knochen brechen, Organe zerfetzen und das Blut nur so spritzen lassen. Je unappetitlicher, desto Mortal Kombat.

Schaut euch hier den Trailer zu Mortal Kombat 11 an:

Mortal Kombat 11 Ultimate Edition: Ankündigungstrailer mit Rambo!

In Injustice 2 geht es zwar nicht ganz so explizit, dafür aber immer noch ziemlich brutal zu – schließlich versammeln sich hier die beliebtesten DC-Helden mit einigen der bekanntesten DC-Bösewichte und alle ziehen bei den erbitterten Kämpfen untereinander voll durch. Der Story-Modus rund um Batmans Versuch, die Gesellschaft nach den Geschehnissen des ersten Teils wieder aufzubauen, verdiente sich zum Release bei Fans und Kritikern Bestnoten.

Schaut euch hier den Trailer zu Injustice 2 an:

Injustice 2 - Dein Kampf, Deine Entscheidungen

Xbox-Charts: Prügel-Bundle kämpft sich nach oben

Der Mega-Rabatt von 90 Euro katapultiert das Bundle mit Mortal Kombat 11 und Injustice 2 derzeit zurück in die Xbox-Charts. Die Prügelspiele landen auf Rang 20, doch es ist damit zu rechnen, dass sie noch um einige Plätze klettern werden. Ganz oben thronen in den Bestsellern momentan GTA 5 und GTA Online, während Call of Duty: Modern Warfare 3, Mad Max und F1 24 es unter anderem ebenfalls in die Top 10 schaffen. (Quelle: Xbox)

