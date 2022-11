Sony hat drei neue Spiele online gestellt, die ab sofort über das PS-Plus-Essential-Abo kostenlos zu haben sind. Um welche Games es sich hierbei handelt und wo ihr sie bekommt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

PS Plus: Neue Gratis-Games im November

PS-Plus-Essential-Abonnenten dürfen sich wieder mal freuen, denn Sony hat drei neue Spiele für den November veröffentlicht. Wie gehabt fallen bei abgeschlossenem Abo keine weiteren Kosten für die Games an. Sie stehen ab sofort bei PlayStation Plus Essential, Extra und Premium gratis bereit.

Am Prozedere hat sich nichts geändert: Ihr erhaltet für einen Monat die Möglichkeit, die drei Games in eure Spielbibliothek zu übernehmen. Einmal gesichert, lassen sich die Vollversionen ohne Wenn und Aber nach Belieben spielen, solange ihr das Abo weiter zahlt.

Hier die November-Spiele bei PS Plus Essential in der Übersicht:

PS-Plus-Spiele für November im Detail

Nioh 2 und Nioh 2 Remastered (PS4, PS5)

Nioh 2 | Story Trailer

Halb Mensch, halb übernatürlicher Yokai-Krieger: Im Rollenspiel von Team Ninja begebt ihr euch bei Nioh 2 in Japans Sengoku-Periode und kämpft gegen eine Vielzahl neuer Yokai, erfahrene Samurai-Krieger und gigantische Boss-Monster. Anders als noch beim ersten Teil könnt ihr euch vollständig in einen Yokai verwandeln, um paranormale Kräfte noch besser zur Geltung zu bringen.

Nioh 2 und die Remastered-Variante haben für beste Kritiken gesorgt. Sie stehen über PS Plus Essential für die PlayStation 4 und 5 bereit.

Nioh 2 und Nioh 2 Remastered im PlayStation Store

Lego Harry Potter Collection (PS4)

LEGO: Harry Potter Collection – offizieller Launch-Trailer

Was passiert, wenn Harry Potter und Lego miteinander verbunden werden? Die Lego Harry Potter Collection natürlich. In der für Abo-Besitzer kostenfreien Variante werden die Jahre 1 bis 4 und 5 bis 7 vereint. Zaubersprüche, Zaubertränke, Rätsel, Lektionen und Duelle erwarten euch in dem Game, bei dem zwei Spieler lokal oder online gemeinsam Spaß haben können. Auch wenn das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, kommen Harry-Potter- und Lego-Fans ganz sicher auf ihre Kosten.

Lego Harry Potter Collection im PlayStation Store

Heavenly Bodies (PS4, PS5)

Heavenly Bodies – offizieller Launch-Trailer

Als letztes Gratis-Spiel für den November spendiert euch Sony Heavenly Bodies für die PlayStation 4 und 5. Es handelt sich um ein ziemlich herausforderndes Physikspiel, das entweder alleine oder im gemeinsamen Modus gespielt werden kann. Ganz ohne Schwerkraft gilt es, physikalisch simulierte Szenarien an Bord einer wissenschaftlichen Forschungsstation durchzustehen. Bei vielen Testern und Spielern ist Heavenly Bodies gleichermaßen gut angekommen.

Heavenly Bodies im PlayStation Store

PS Plus Essential für 60 Euro im Jahr

Das Abo für PS Plus Essential ist weiterhin für 60 Euro zu haben. Für diese Summe gibt es Zugriff auf Online-Multiplayer und jeden Monat (meist) drei Spiele für die PlayStation 4 und 5. Die PS4-Games laufen oft auch auf der PS5.

Im PlayStation Store lässt sich das Abo direkt abschließen. Alternativ kann auch eine Guthabenkarte erstanden werden, zum Beispiel bei Amazon:

Guthaben für PS Plus Essential: 12 Monate Download Code - deutsches Abo

Noch mehr Spiele und Goodies gibt es bei den teureren Abo-Stufen. Alle wichtigen Infos haben wir hier für euch zusammengefasst:

