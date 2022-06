Bereits vor einigen Tagen gab es erste Leaks zu den neuen PS-Plus-Spielen im Juni – nun haben wir endlich Gewissheit. Sony hat die Gerüchte offiziell bestätigt. Auf diese Gratis-Spiele könnt ihr euch freuen.

PS Plus: Die neuen Gratis-Spiele im Juni

Es ist schon wieder geschehen. Kurz vor der offiziellen Ankündigung von Sony wurden die neuen Gratis-Spiele für PS-Plus-Abonnenten im Netz geleakt und nun ganz offiziell von Sony bestätigt. Die folgenden drei Spiele sind im Juni Teil des PlayStation-Abos:

Die neuen Spiele werden voraussichtlich ab dem 7. Juni 2022 ab 12:00 Uhr zum Download zur Verfügung stehen.

Die kommenden PS-Plus-Spiele im Überblick

Mit God of War bekommen im Juni alle PlayStation-Plus-Abonnenten eines der besten Spiele für die PS4 gratis spendiert. Im Action-Hit begleiten wir Kratos und seinen Sohn bei ihrer Reise zum höchsten Gipfel der Neun Welten. Dabei müssen sie sich allerlei Gefahren stellen und auch das eine oder andere Rätsel lösen, um ihren Weg fortsetzen zu können. Die Kämpfe werden dabei gewohnt brachial inszeniert und holen in grafischer Hinsicht alles aus der PS4 raus.

Kein richtiges God of War? | Test / Review zum 4. Teil Abonniere uns

auf YouTube

Mit Naruto to Boruto: Shinobi Strikers kommen alle Fans von Prügelspielen auf ihre Kosten. Mit eurem Ninja-Squad stellt ihr euch online einem gegnerischen Vierertrupp aus anderen Spielern. Die Wahl eures Ninjas hat große Auswirkungen auf das Gameplay. Einige von ihnen eignen sich besonders gut für den direkten Angriff, andere hingegen sind als Heiler oder Abwehrbollwerk konzipiert – und auch Fernkämpfer gehören zu den auswählbaren Charakterklassen.

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER – offizieller Trailer

Wem das noch nicht genug digitales Gekloppe ist, kann sich zudem über Nickelodeon All-Star Brawl freuen. Das Spiel ist quasi ein Smash-Bros-Klon im Nickelodeon-Universum – also schnelle 2D-Action mit allerlei bekannten Charakteren, die über unterschiedliche Angriffsmuster und Spezialaktionen verfügen. Wer also schon immer Mal SpongeBob in der Rolle von Danny Phantom so richtig die Fresse polieren wollte, kann diese Fantasie nun endlich ausleben.

Nickelodeon All-Star Brawl – offizieller Trailer

PlayStation Plus: Das sind die aktuellen Gratis-Spiele

Die aktuellen Gratis-Games für PS-Plus-Abonnenten sind nur noch einige Tage verfügbar. Schnappt euch also lieber jetzt noch schnell die folgenden drei Spiele:

Hinweis zu FIFA 22: Sichert euch im PS-Store auch das kostenlose Upgrade auf die PS5-Version. Dafür auf der Produktseite runterscrollen und unter „Editionen“ zusätzlich die „Standard Edition (PS5)“ eurer Bibliothek hinzufügen.

Die Gratis-Spiele im Überblick

Müssen wir überhaupt noch irgendjemandem erklären, worum es sich bei FIFA 22 handelt? EAs beliebtes Fußballspiel begeistert jedes Jahr Millionen von Spielern, obwohl das Fan-Feedback in den letzten Jahren oftmals katastrophal ausfiel. Aber sind wir mal ehrlich: Eine solide Alternative gibt es aktuell einfach nicht.

Metascore: 78 Punkte / User-Score: 2,6 von 10 Punkten

FIFA 22: Erster Gameplay-Trailer

Mit Tribes of Midgard gibt es neues Koop-Futter für Fans von Action-RPGs von Diablo und Sacred im Wikinger-Setting. Zusammen oder alleine kämpft ihr euch durch allerlei Gegnerhorden und versucht, so lange wie möglich zu überleben. Gespickt mit Roguelite- und Survival-Elementen.

Metascore: 71 Punkte / User-Score: 6,8 von 10 Punkten

Tribes of Midgard – offizieller PlayStation-Launch-Trailer

Curse of the Dead Gods bläst in ein ähnliches Horn wie Tribes of Midgard. Auch hier erwartet euch ein schnelles Action-Roguelite, jedoch ohne Koop-Modus. Spieler ziehen Parallelen mit Dead Cells und Hades, die jedoch beide weitaus besser abschneiden.

Für ein paar Stunden dürfte euch Curse of the Dead Gods jedoch trotzdem in den Bann ziehen, wenn ihr dem düsteren Setting etwas abgewinnen könnt.

Metascore: 79 Punkte / User-Score: 7,6 von 10 Punkten

Curse of the Dead Gods – offizieller Launch-Trailer

