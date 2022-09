Wer PlayStation Plus in der guten alten Essential-Version abonniert hat, kann sich die September-Games ab jetzt endlich abholen. Wir verraten, ob sie sich lohnen und haben die Download-links für euch.

PS Plus: Das sind die neuen Gratis-Games im August

Die neuen Gratis-Games für PS-Plus-Essential-Abonnenten sind endlich online! Und sie könnten unterschiedlicher nicht sein! Wenn da nicht was für jeden von euch dabei ist, weiß ich auch nicht.

Wie immer gilt: Die 3 Games könnt ihr euch ab jetzt den ganzen Monat über kostenlos in eure Spielebibliothek sichern. Einmal gesichert könnt ihr die Games sofort oder auch später nach Belieben herunterladen und spielen – zumindest solange ihr Sonys Online-Dienst abonniert habt. Hier die September-Spiele bei PS Plus Essential in der Übersicht.

PS-Plus-Spiele für September im Detail

Need for Speed Heat (PS4)

Need for Speed Heat – Offizieller Ankündigungstrailer

Die Arcade-Rennspiel-Serie Need for Speed bedarf wohl kaum einer Einführung. Auch wenn diese in den vergangenen Jahren nicht immer mit Güte glänzte, ist der 2019er-Teil Need for Speed Heat von Entwickler Ghost Games und Publisher EA ganz solide. Im Open-World-Miami, Verzeihung, Palm City, gilt es, Rennen in hochgezüchteten Karren in wahnwitziger Geschwindigkeit zu gewinnen um das eigene Renommee in der Untergrundrennfahrszene zu steigern.

Tag- (legal) und Nachtrennen (illegal) spielen sich dabei durchaus unterschiedlich, verheißen Abwechslung und adrenalinschwangere Verfolgungsjagden mit der Polente. Alles nichts Neues, aber die gewohnte Formel gut umgesetzt. Metacritic aggregiert eine Durchschnittswertung von 72 %.

Need for Speed Heat im PlayStation Store

TOEM (PS5)

TOEM – Ankündigungs-Trailer | PS5

Experimenteller wird’s mit dem zweiten Titel im Angebot: TOEM, das leider nur für die PS5 verfügbar ist, lässt Spielerinnen und Spieler durch eine handgezeichnet wirkende schwarz-weiße Comic-Welt reisen und … Fotos schießen. Natürlich gibt’s auch ein paar Rätsel dazu.

Tester loben die gechillte Grundstimmung des Spiels, und ein bisschen mentale Entspannung kann dieser Tage ja nicht schaden. Für Indie-Fans ist TOEM sicher ein Anspielen wert, bei Metacritic hat das Spiel eine respektable Durchschnittswertung von 80 % eingesammelt.

TOEM im PlayStation Store

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Granblue Fantasy: Versus – Launch-Trailer | PS4

Granblue Fantasy: Versus ist ein Prügelspiel mit Anime-Charakteren. Das Spiel hat damit eine Zielgruppe, die gleichzeitig unter 20 und über 40 Jahre alt ist.

Scherz beiseite: Das Beat'em'Up basiert auf einem enorm populären JRPG, Anime-Fans loben den exzellenten Stil und Prügelspiel-Fans das ungewöhnliche Combo-System, das einsteigerfreundlich ist und eher an Smash Bros. denn an Street Fighter erinnert. Granblue Fantasy: Versus ergattert mit diesem Rezept eine robuste Metascore von 78 %.

Granblue Fantasy: Versus im PlayStation Store

Außerdem gibt’s noch einen kostenlosen Kosmetik-DLC

Wichtig zu wissen

PS Plus Essential ist der noch neue Name für den „klassischen“ PS-Plus-Tier, der Online-Multiplayer ermöglicht und Abonnenten jeden Monat (meist) drei Spiele für PS4 und PS5 sichern lässt.

Die PS4-Spiele laufen praktisch immer auch auf der PS5. Das Essential-Abo kostet weiterhin 60 Euro im Jahr, abonnieren könnt ihr es direkt im PS-Store oder mit Guthaben-Karten, zum Beispiel bei Amazon.

Wer Zugriff auf mehr Spiele möchte, greift zu den teureren Abo-Stufen greifen. Infos zu den neuen und teureren Premium-Tiers von PS+ findet ihr hier:

