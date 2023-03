Endlich könnt ihr die PS5 bei diversen Händlern wie Amazon, Gamestop und Otto ganz regulär bestellen. MediaMarkt und Saturn haben sogar ein ganz besonders beliebtes Bundle mit Hogwarts Legacy auf Lager, das allerdings immer mal wieder ausverkauft ist. Bei Interesse solltet ihr also schnell zuschlagen.

PS5 kaufen: Schnappt euch die PlayStation 5 bei MediaMarkt, Amazon & Co.

Endlich könnt ihr die PlayStation 5 bei fast allen bekannten Onlinehändlern bestellen. So bekommt ihr sie grad nicht nur bei Amazon, sondern auch Saturn und Mediamarkt ganz regulär. Egal ob mit Spiel im Bundle, oder Solo in der Disc- oder Digital-Edition. Um Die NextGen-Konsole bei MediaMarkt oder Saturn in den Warenkorb legen zu können, müsst ihr allerdings MyMediaMarkt- oder Saturn-Card-Kunden sein. Beide Mitgliedschaften sind aber völlig kostenlos und bieten obendrein Vorteile wie Geburtstagsgutscheine und spezielle Rabattaktionen.

So bekommt die Disc-Edition zum Beispiel:

Bei Amazon im Bundle mit „God of War Ragnarök“ für 619 Euro (hier ansehen).

im Bundle mit „God of War Ragnarök“ für 619 Euro (hier ansehen). Bei Saturn im Bundle mit „God of War Ragnarök“ für 619 Euro (hier ansehen).

im Bundle mit „God of War Ragnarök“ für 619 Euro (hier ansehen). Bei Saturn solo für 549,99 Euro (hier ansehen).

solo für 549,99 Euro (hier ansehen). Bei MediaMarkt im Bundle mit „God of War Ragnarök“ für 619 Euro (hier ansehen).

im Bundle mit „God of War Ragnarök“ für 619 Euro (hier ansehen). Bei MediaMarkt solo für 549,99 Euro (hier ansehen).

Top-Angebote für die Digital Edition sind aktuell:

Im Bundle mit „God of War Ragnarök“ bei Otto für 519,99 Euro (hier ansehen).

für 519,99 Euro (hier ansehen). Bei MediaMarkt solo für 449,99 Euro (hier ansehen).

PS5 im Tarif-Bundle: Alternative Möglichkeit an die Konsole zu kommen

Ihr braucht mehr Datenvolumen, aber kein neues Smartphone? Wie wäre es mit einer PlayStation 5 als Prämie zum Handytarif? Bei Flymobile (Angebot ansehen) bekommt ihr die NextGen-Konsole aktuell auch mit einem Tarif im Netz von Vodafone und einem 2. Controller. Die Lieferzeit wird mit wenigen Werktagen angegeben.

Tarifdetails:

45 GB (max. 500 Mbit/s)

(max. 500 Mbit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Monatliche Kosten: 39,99 Euro

Einmalige Zuzahlung: 104,99 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 1.064,75 Euro

Die Disc Edition der PlayStation 5 kostet aktuell laut idealo.de mindestens 590 Euro und ein 2. Controller mindestens 65 Euro. Zieht man diese Werte nun von den 1.064,75 Euro Gesamtkosten (nach 24 Monaten) für den Tarif ab, bleiben noch 409,75 Euro übrig. Das bedeutet, dass ihr effektiv 17,07 Euro pro Monat für den Tarif allein bezahlt – ein guter Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 5G-fähigem 45 GB Datenvolumen.

PS5 kaufen: Mit oder ohne Laufwerk?

Falls ihr euch wundert, warum die Bundles plötzlich so teuer sind, das liegt nicht am Handel: Der Preis der PS5 ist im August 2022 in Europa um 50 Euro gestiegen. Somit kostet die All-Digital-Edition mittlerweile 449,99 Euro UVP (statt 399,99 Euro), während das Modell mit 4K-Laufwerk für 549,99 Euro UVP (statt 499,99 Euro) verkauft wird (Quelle: PlayStation). Doch lohnt sich der Aufpreis?

PlayStation 5 mit Disc-Laufwerk für 549,99 Euro UVP : Die Version mit Laufwerk mag 100 Euro mehr kosten, ist aber empfehlenswert für PlayStation-Fans, die eine große Bibliothek an PS4-Spielen auf Discs haben und diese weiter nutzen möchten. Zudem kann man die PS5 Disc-Version auch zum Abspielen von Blu-Rays und 4K-Blu-Rays nutzen.

: Die Version mit Laufwerk mag 100 Euro mehr kosten, ist aber empfehlenswert für PlayStation-Fans, die eine große Bibliothek an PS4-Spielen auf Discs haben und diese weiter nutzen möchten. Zudem kann man die PS5 Disc-Version auch zum Abspielen von Blu-Rays und 4K-Blu-Rays nutzen. PlayStation 5 All-Digital-Edition für 449,99 Euro UVP: Mit der All-Digital-Edition der PS5 ist man auf Spiele beschränkt, die man im PlayStation Store kauft. Wer keine große Spielesammlung hat und auch nicht plant, eine solche aufzubauen oder überwiegend Free-2-Play-Titel wie Fortnite oder CoD: Warzone spielt, kann hier zugreifen. So spart man 100 Euro und erhält eine leicht schlankere Konsole.

PlayStation 5 bestellen (Bildquelle: GIGA)

PS5 auf dem Graumarkt kaufen – bei eBay

Ein großes Problem hinsichtlich der Verfügbarkeit der PS5 liegt bei den so genannten Scalpern. Das sind Bots, die kontinuierlich Shop-Seiten scannen und Konsolen kaufen, sobald sie verfügbar sind. Die Bot-Betreiber wollen damit Konsolen auf Handelsplattformen wie eBay dank der künstlichen Verknappung mit Gewinn weiter erkaufen. Auch wenn die Methode moralisch fragwürdig scheint, ist es natürlich eine Option, die Konsole mit Preisaufschlag bei eBay zu kaufen. Wir empfehlen aber, die Angebote genau auf Seriösität der Händler, Herkunft der Hardware, Garantie/Gewährleistung und Lieferdatum hin zu studieren.

Die eBay-Preise liefern indirekt einen Eindruck zum Verhältnis Angebot und Nachfrage. Wir beobachten die eBay-Preise genau, ermitteln mehrmals wöchentlich den Bestpreis von seriösen ebay-Händlern zu Konsolen mit dem Zustand „neu“ und „Sofort-Kaufen“-Option, die aus Deutschland lieferbar sind. Daraus lässt sich ableiten, wie weit die PlayStation 5 noch von einer Verfügbarkeit in der Breite entfernt ist. Leider scheint sich Scalping weiter zu lohnen.

PS5 kaufen: Wichtiges Konsolen-Zubehör

Habt ihr eine PS5 kaufen können, möchtet ihr ja vielleicht mit dem offiziellen Zubehör von Sony das Beste aus eurer PS5 herausholen. Der DualSense-Controller, die Ladestation, Fernbedienung, HD-Kamera und das Headset können euch das Leben einfacher und euer Spielerlebnis angenehmer machen.

Außerdem benötigt ihr einen Top-Fernseher, damit die Grafikleistung der PS5 so richtig zur Geltung kommen kann. Optimal sind Geräte, die über 4K-Auflösung, HDMI 2.1, 120 Hz und VRR verfügen. Mehr Infos in unserem Schwerpunkt zu den besten Gaming-Fernsehern. Hier drei Vorschläge für geeignete 4K-TVs:

