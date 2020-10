Alte PS4-Spiele werden gepatcht und geupdated, damit ihr auf der PS5 eine größere Auswahl habt. Dabei sind echte Klassiker.

Immer mehr PS4-Spiele bekommen Updates und Patches. Darunter sind auch ältere Spiele, bei denen so späte Nachbesserungen irgendwie komisch wirken ... stünde da nicht mit der PS5 eine neue Konsolengeneration vor der Tür.

Updates wahrscheinlich für die PS5

Die PlayStation 5 wird abwärtskompatibel sein. Angeblich sollen zum Release-Tag der PS5 99 Prozent aller PS4-Spiele auf der neuen Konsole spielbar sein. Jetzt beginnt Sony damit, eben diese Spiele noch einmal aufzupolieren, obwohl sie schon seit Jahren auf dem Markt sind. Ein gutes Beispiel hierfür ist das God of War 3 Remastered welches schon ganze fünf Jahre auf dem Buckel hat. Es bekam einen Patch, der die letzten Schönheitsfehler ausbügeln sollte. Kratos bekommt auch bei God of War (2018) eine kleine Kur. Warum? Höchstwahrscheinlich, damit ihr die Spiele in bestmöglicher Qualität auf der PS5 genießen könnt.

Dutzende PS4-Spiele betroffen

Zusammen mit dem Playstation-4-Update 8.00 begann Sony damit, dutzende Spiele mit kleinen Updates nachzubessern. Da einige dieser Produktionen schon ein paar Jahre auf dem Markt sind, scheint der Zeitpunkt der Nachbesserung tatsächlich mit der Veröffentlichung der PS5 zusammenzuhängen. Einige Updates sorgen allerdings für Verwirrung. Das Exklusiv-Spiel Spider-Man von 2018 bekam beispielsweise ein Update, obwohl auf der neuen Konsolengeneration bereits ein Remaster angekündigt wurde. Schlimm ist das trotzdem nicht. Selbst, wenn ihr euch vorerst keine PlayStation 5 kaufen wollt, könnt ihr euch darüber freuen, dass leidige Bugs und andere Fehler nun (endlich) der Vergangenheit angehören sollten. Eine genaue Liste, welche Spiele Sony jetzt mit Updates versorgen wird, gibt es bislang leider nicht.