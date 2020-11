Die PlayStation 5 ist seit heute in Deutschland erhältlich – und kann aktuell in begrenztem Umfang auch wieder bei einigen Händlern vorbestellt werden. Der Andrang auf Amazon und Co. ist so riesig, dass die Konsole schon wieder ausverkauft ist.

Update 19. November - 14:00 Uhr : Die PlayStation 5 scheint bei Amazon bereits wieder vergriffen. Wir informieren euch schnellstmöglich, wenn die Konsole bei einem Händler verfügbar sein sollte. Tipp: Schaut außerdem immer wieder auf die verschiedenen Shop-Seiten (Liste unten) – manchmal sind ausverkaufte Konsolen dort plötzlich wieder verfügbar.

PS5 scheint schon wieder ausverkauft

Bei Amazon ist die PlayStation 5 ab 13 Uhr wieder in kleinen Kontingenten zum Bestellen verfügbar gewesen. Die Nachfrage scheint erneut so groß gewesen zu sein, dass die PS5 bereits vergriffen ist. Sollte im Laufe des Tages ein erneutes Kontingent bei einem Händler verfügbar sein, werden wir euch sofort darüber berichten.

Hier könnt ihr auf alle Shop-Seiten zugreifen, die die PS5 anbieten:

PlayStation 5 All Digital Edition (ohne Disc-Laufwerk) für 399 Euro:

PlayStation 5 mit Disc-Laufwerk für 499 Euro:

Stornierungen der PS5-Vorbestellungen gehen weiter

Zurzeit ist es schwer zu sagen, ob und wann eine weitere Preorder-Phase für die PlayStation 5 starten könnte. Wie Gameswirtschaft berichtet, werden im Moment etliche Vorbestellungen gecancelt. Die Gründe sind dabei vielfältig.

Zum einen ist es bei mehreren Online-Shops zu technischen Fehlern gekommen, wodurch mehr Bestellungen angenommen wurden, als eigentlich Konsolen seitens Sony verfügbar sind. Zum anderen werden jetzt laufend Mehrfachbestellungen aussortiert. Denn laut Sony sei pro Kunde nur ein „PlayStation 5″-Preorder erlaubt.

Die Lage, ob zum Release überhaupt genug Konsolen seitens des Handels gestellt werden können, auch für Vorbesteller, bleibt unklar. Von daher stehen die Chancen für eine weitere „PS5 Preorder“-Welle derzeit eher schlecht. Sollte doch noch einmal der Startschuss gegeben werden, werden wir euch natürlich schnellstmöglich darüber informieren.

PS5-Preorders: Diese Online-Shops bieten die PlayStation 5 an

Die PS5 wird laut Sony am 19. November in Deutschland erscheinen – in Nordamerika, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland ist die Konsole bereits eine Woche vorher am 12. November erhältlich. Die PlayStation 5 kann in zwei unterschiedlichen Versionen vorbestellt werden: Die All Digital Edition kostet 399 Euro und wird ohne Disc-Laufwerk geliefert, während die Version mit einem „4K Bluray“-Laufwerk 499 Euro kostet.

Die folgenden Online-Shops führen beide Varianten der PS5 in ihrem Sortiment. Aufgrund der großen Nachfrage sind sowohl die All Digital Edition als auch die Version mit dem Disc-Laufwerk aber seit Beginn der „PlayStation 5 Preorder“-Phase vergriffen. Allerdings ist damit zu rechnen, dass die PlayStation 5 in den nächsten Tagen zeitweise immer wieder verfügbar gemacht werden wird. Es lohnt sich also auf jeden Fall, die folgenden Angebotsseiten im Blick zu behalten:

PlayStation 5 All Digital Edition für 399 Euro:

PlayStation 5 mit Laufwerk für 499 Euro:

Bis zum Release der PS5 findet ihr Spiele und mehr im PlayStation-Store:

Hier geht's zum PS-Store!

Alle weiteren Infos und wichtigen Details rund um den Preis, Release und das Design der neuen PlayStation findet ihr übrigens in unserem aktuellen PS5-Übersichtsartikel.

PS5-Bundles vorbestellen: Tolle Deals sichern

Sicherlich wird es auch für die PlayStation 5 wieder einige attraktive Konsolenbundles geben. Damit könnt ihr euch Sonys Next-Gen-Konsole zusammen mit einem oder mehreren Top-Spielen kaufen – und in der Kombination gutes Geld sparen.

Sobald Vorbesteller für die PlayStation 5 und die PS5-Konsolenbundles verfügbar sind, werden wir euch an dieser Stelle genau darüber informieren und euch mit allen Infos zum Kauf der PS5 auf dem Laufenden halten.

Worauf freut ihr euch bei der PS5 am meisten? Sagt es uns in unserer großen Umfrage:

Es ist nun offiziell: Die PlayStation 5 erscheint Ende 2020 und wird zahlreiche Verbesserungen sowie komplett neue Funktionen mit sich bringen. Es gibt also mehr als genug Gründe, sich auf die nächste Generation der PlayStation zu freuen. Jetzt ist eure Meinung gefragt!

Könnt ihr das Warten auf Sonys Next-Gen-Konsole auch kaum noch aushalten? Habt ihr im chaotischen „PS5 Preorder“-Prozess eine Konsole ergattert? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!