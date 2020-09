Der PS5-Vorbestellungsstart ist nicht wie geplant verlaufen: Gamer wurden von der kurzfristigen Ankündigung überrascht und viele konnten sich keine Konsole vorbestellen. Sony hat nun auf den holprigen Vorverkaufsstart der PlayStation 5 reagiert.

Vorbestellung der PS5: Die PlayStation 5 kann ab jetzt vorbestellt werden – doch die Konsolen-Kontingente sind stark begrenzt. Hier findet ihr alle Informationen zum Vorbestellen der PS5.

Sony hat in dem PS5-Showcase am 16. September endlich den Preis und Release-Termin der Konsole bekannt gegeben – und die PlayStation 5 konnte kurz darauf vorbestellt werden. Doch weil die Kommunikation rund um den Vorbestellungsstart der PS5 äußerst missverständlich war und Online-Shops aufgrund der großen Nachfrage zusammengebrochen sind, sind viele Gamer leer ausgegangen.

In einem Tweet hat Sony nun zugegeben, dass der Vorverkaufsstart der PlayStation 5 alles andere als glatt verlaufen ist und sich für die Umstände entschuldigt. Außerdem hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass in den nächsten Tagen wieder mehr Vorbestellungen möglich sein werden. Zwar wurden keine detaillierten Informationen genannt, doch falls ihr die PS5 noch nicht vorbestellen konntet, werdet ihr dazu hoffentlich bald wieder eine Gelegenheit bekommen. Wir haben euch in diesem Artikel alle Infos zum Vorbestellen der PlayStation 5 zusammengestellt.

PS5 vorbestellen: Diese Online-Shops bieten die PlayStation 5 an

Die PS5 wird laut Sony am 19. November in Deutschland erscheinen – in Nordamerika, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland ist die Konsole bereits eine Woche vorher am 12. November erhältlich. Die PlayStation 5 kann in zwei unterschiedlichen Versionen vorbestellt werden: Die All Digital Edition kostet 399 Euro und wird ohne Disc-Laufwerk geliefert, während die Version mit einem „4K Bluray“-Laufwerk 499 Euro kostet.

Die folgenden Online-Shops führen beide Varianten der PS5 in ihrem Sortiment. Aufgrund der großen Nachfrage sind sowohl die All Digital Edition als auch die Version mit dem Disc-Laufwerk aber aktuell vergriffen. Allerdings ist damit zu rechnen, dass die PlayStation 5 in den nächsten Tagen zeitweise immer wieder verfügbar gemacht werden wird. Es lohnt sich also auf jeden Fall, die folgenden Angebotsseiten im Blick zu behalten:

Wann sich die Lage bezüglich der PS5-Vorbestellungen etwas entspannen wird, ist noch nicht abzusehen. Aktuell müsst ihr deswegen leider besonders wachsam und schnell sein, sobald die Konsole bei den Händlern wieder verfügbar ist.

PlayStation 5 vorbestellen: Ausverkauf nach Sonys Ankündigung

Die Vorbestellungsphase der PS5 hat um Mitternacht am 17. September begonnen, doch die Online-Shops sind bereits nach kurzer Zeit unter der Nachfrage zusammengebrochen. Dies hat wenig überraschend für große Enttäuschungen in der Gaming-Community gesorgt, schließlich konnte von einem großen Ansturm auf die Konsole ausgegangen werden – doch das Chaos ließ sich dennoch nicht verhindern. Am Morgen desselben Tages waren die Konsolen-Kontingente dann bereits erschöpft.

Es bleibt aktuell deswegen leider nichts anderes übrig als abzuwarten, wie Sony die Situation in Zusammenarbeit mit den Händlern lösen wird. Allerdings kann aufgrund vergleichbarer Situationen in der Vergangenheit erwartet werden, dass kleinere Kontingente in den nächsten Tagen nach und nach verfügbar gemacht werden. Ihr müsst die Hoffnung auf die Vorbestellung der PS5 also noch keinesfalls aufgeben.

Alle weiteren Infos und wichtigen Details rund um den Preis, Release und das Design der neuen PlayStation findet ihr übrigens in unserem aktuellen PS5-Übersichtsartikel.

PS5-Bundles vorbestellen: Tolle Deals sichern

Sicherlich wird es auch für die PlayStation 5 wieder einige attraktive Konsolenbundles geben. Damit könnt ihr euch Sonys Next-Gen-Konsole zusammen mit einem oder mehreren Top-Spielen kaufen – und in der Kombination gutes Geld sparen.

Sobald Vorbesteller für die PlayStation 5 und die PS5-Konsolenbundles verfügbar sind, werden wir euch an dieser Stelle genau darüber informieren und euch mit allen Infos zum Kauf der PS5 auf dem Laufenden halten.

Könnt ihr das Warten auf Sonys Next-Gen-Konsole auch kaum noch aushalten? Werdet ihr euch die PS5 vorbestellen oder wollt ihr mit dem Kauf lieber bis 2021 warten? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!