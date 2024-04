Pünktlich zur Amazon-Serie: Bethesda macht Fallout-Geschenk für PS5, Xbox und Steam

Dank der neuen Fallout-Serie auf Amazon Prime ist das postapokalyptische Amerika so präsent wie lange nicht mehr. Publisher Bethesda nutzt diese Chance, um auch Fallout 4 auf PS5, Xbox Series X|S und PC wieder ins Rampenlicht zu rücken.

Fallout 4 Facts

Fallout 4: Neues Update für Konsolen und PC

Fallout ist zurück. Seit dem 12. April könnt ihr euch alle acht Folgen der neuen Serie auf Amazon Prime Video anschauen. Bei Kritikern kommt die Adaption der beliebten Rollenspielreihe bereits sehr gut an. Jetzt meldet sich auch Bethesda mit neuen Updates für das postapokalyptische Abenteuer zurück.

Anzeige

In einem Blog-Post kündigt der Publisher das Next-Gen-Upgrade für Fallout 4 an. Das kostenlose Update soll 60 FPS und eine verbesserte Auflösung auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S ermöglichen. Bethesda verspricht auch einen Performance Mode, neue Grafikeinstellungen sowie verbesserte Stabilität und Bugfixes. Spieler auf älteren Konsolen gehen ebenfalls nicht leer aus. Die PS4 und Xbox One sollen ein Patch erhalten, das auch dort die Stabilität verbessert und einige Fehler im Bezug auf Login und Quests behebt. Als Release-Datum für die Updates wird der 25. April angegeben.

Schaut euch hier den Trailer für die Fallout-Serie auf Amazon Prime Video an:

Fallout – Trailer Deutsch

Bald könnt ihr Fallout 4 auf dem Steam Deck zocken

Bethesda hat auch PC-Spieler nicht vergessen. Nach einem kostenlosen Update soll Fallout 4 auch Widescreen- und Ultra-Widescreen-Monitore unterstützen. Das Rollenspiel wird zusätzlich für das Steam Deck optimiert. Auch die PC-Version soll das gleiche Stabilität- und Bugfix-Update wie auch die Konsolen.

Anzeige

Über den Creation Club (Bethesdas eigene Plattform für Mods) erhaltet ihr Zugriff auf eine neue Quest rund um die Enklave, neue Skins sowie Rüstungen und Waffen. Nähere Informationen und erste Bilder findet ihr auf im offiziellen Blog-Post (Quelle: Bethesda).

Anzeige

Mit dem Release der Fallout-Serie gibt es bestimmt viele neue Fans, die jetzt auch die Rollenspiele ausprobieren wollen. Bethesda macht es ihnen dank Next-Gen-Update und Optimierung für das Steam Deck jetzt leichter. Auch Amazon ist mit Fallout zufrieden. Eine zweite Staffel ist schon so gut wie bestätigt.