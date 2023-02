Bei Nintendo gibt es nur selten große Rabatt-Aktionen. Gleichzeitig werden Switch-Hits über die Jahre hinweg auch kaum günstiger. Allerdings könnt ihr mit einem versteckten Feature trotzdem Geld sparen.

Nintendo Switch Facts

Sparen bei Switch-Spielen: So einfach ist es

Im My Nintendo Store ist ein Weg versteckt, um beim Kauf von Switch-Hits Geld zu sparen. Gemeint sind die Nintendo Switch-Game-Coupons. Für den Preis von 99 Euro erhaltet ihr hier zwei Gutscheine, die ihr für eine große Auswahl an digitalen Spielen einlösen könnt.

Nach dem Kauf könnt ihr die Game-Coupons separat einsetzen, um euch zwei Spiele zu sichern. Fire Emblem Engage und Pokémon Karmesin kosten beispielsweise jeweils 60 Euro. Schlagt ihr also mit den Gutscheinen zu, dann spart ihr ganze 21 Euro. Zusätzlich bekommt ihr für den Kauf sogar noch 495 Goldpunkte, die ihr wiederum in neue Spiele investieren könnt.

Voraussetzung ist allerdings, dass ihr aktives Mitglied von Nintendo Switch Online seid. Nur dann dürft ihr die Game-Coupons kaufen. Außerdem muss die Mitgliedschaft auch dann noch gelten, wenn ihr beschließt, den Gutschein einzulösen. Nach dem Kauf habt ihr ein Jahr Zeit, um bei den Switch-Hits zuzuschlagen.

Schaut euch hier an, wie die Game-Coupons funktionieren:

So spart ihr mit den Nintendo Switch-Game-Coupons

Gutscheine sind bei großen Switch-Hits einsetzbar

Nintendo Switch-Game-Coupons sind nicht für alle Spiele auf der Hybridkonsole gültig. Allerdings dürftet ihr trotzdem keine Probleme haben, in der langen Liste der Gaming-Hits zwei gute Kandidaten zu finden. Unter anderem sind Bayonetta 3, Splatoon 3 und Kirby und das vergessene Land enthalten. Gleichzeitig könnt ihr auch Klassiker wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate oder Super Mario Odyssey nachholen. Hier findet ihr die komplette Spiele-Liste.

Ihr könnt die Gutscheine auch nutzen, um ein Spiel vorzubestellen und euch mit einem weiteren die Wartezeit zu vertreiben. So wird in naher Zukunft vermutlich auch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in die Liste der Switch-Hits aufgenommen.