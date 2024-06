Rock am Ring 2024 im Live-Stream & TV: Kostenlose Übertragungen heute

Der Sommer steht vor der Tür und die Festival-Saison beginnt. An diesem Wochenende steigt das „Rock am Ring“-Festival. Seit gestern könnt ihr wieder bei vielen Konzerten im Live-Stream und TV einschalten. Heute, am Samstag, den 8. Juni stehen unter anderem Electric Callboy, Broilers und Green Day auf dem Programm. Wer zeigt die Übertragung von „Rock am Ring“ im Stream, zu welchen Uhrzeiten kann man einschalten und welche Bands werden gezeigt?

Wie schon bei den vergangenen beiden Ausgaben wird auch 2024 wieder RTL+ vom Festival live berichten. Dafür benötigt ihr kein Abo, sondern könnt kostenlos bei den Rock-am-Ring-Übertragungen im Stream am PC im Browser einschalten. Wollt ihr per App am Smartphone, Tablet oder einem Streaming-Stick zuschauen, benötigt ihr den RTL-Plus-Premium-Zugang. Hier geht es zu den Live-Streams.

Rock am Ring 2024 heute im Live-Stream & TV: Zeitplan und Bands

Auch in diesem Jahr stehen wieder viele hochkarätige Bands aus den Bereichen Rock, Metal und auch Hip-Hop auf den Bühnen am Nürburgring. Headliner sind in diesem Jahr „Die Ärzte“, „Green Day“, „Maneskin“, „Kraftklub“ und „Parkway Drive“. RTL wird nicht von allen Konzerte Live-Bilder zeige. Das Highlight mit dem Auftritt von „Die Ärzte“ gab es gestern. Heute Abend sind Green Day ab 22:45 Uhr die Headliner, bevor Broilers euch ab 00:45 Uhr in die Nacht schicken. So sieht der Zeitplan für die Übertragungen vom Rock-am-Ring-Festival an diesem Wochenende aus:

Freitag, 7. Juni 2024:

Utopia Stage

14.40-14.45 Uhr: Querbeat

15.05-15.50 Uhr: Guano Apes

16.20-17.15 Uhr: Royal Blood

17.45-18.35 Uhr: Enter Shikari

19.05-20.05 Uhr: Dropkick Murphys

20.45-22.00 Uhr: Queen of the Stone Age

22.45-01.00 Uhr: Die Ärzte

Mandora Stage

14.30-15.10 Uhr: Fit for a King

15.30-16.15 Uhr: Asinhell

16.40-17.30 Uhr: Betontod

18–19 Uhr: ††† (Crosses)

19.30-20.30 Uhr: Kerry King

21.00-22.10 Uhr: Kreator

22.50-00.00 Uhr: Beartooth

Samstag, 8. Juni 2024:

Utopia Stage

14.35-15.20 Uhr: Against the Current

15.50-16.40 Uhr: The Interruptors

17.10-18.10 Uhr: Donots

18.40-19.55 Uhr: Electric Callboy

20.30-22.00 Uhr: Billy Talent

22.40-01.00 Uhr: Green Day

Mandora Stage

15.00-15.35 Uhr: The Last Internationale

15.55-16.40 Uhr: 311

17.05-17.50 Uhr: Dogstar

18.15-19.10 Uhr: Royal Republic

19.40-20.40 Uhr: Pendulum

21.10-22.10 Uhr: Babymetal

22.50-00.00 Uhr: Marsimoto

00.45-02.15 Uhr: Broilers

Sonntag, 9. Juni

Utopia Stage

14.10-14.55 Uhr: H-Blockx

15.25-16.20 Uhr: Leoniden

16.50-17.50 Uhr: Madsen

18.20-19.30 Uhr: Wanda

20.15-21.45 Uhr: Kraftklub

22.30-00.15 Uhr: Måneskin

Mandora Stage

14.15-14.45 Uhr: Atreyu

15.05-15.50 Uhr: Of Mice & Men

16.15-17.00 Uhr: Thy Art is Murder

17.25-18.20 Uhr: Polyphia

18.50-19.50 Uhr: While She Sleeps

20.20-21.20 Uhr: Machine Head

22.00-23.15 Uhr: Corey Taylor

00.00-01.30 Uhr: Parkway Drive Von der Orbit-Stage wird es keine Übertragungen geben. Acts wie Pennywise, Underoath, Antilopen Gang, Malevolence und Hatebreed sowie Body-Count (ft. Ice-T) kann man also nicht im Stream sehen. Im Browser könnt ihr die Übertragungen kostenlos beim „Rock am Ring“-Live-Stream einschalten. Im Browser könnt ihr kostenlos schauen. Wenn ihr die Auftritte auf dem Fernseher ansehen möchtet, verbindet den Rechner per HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät. Wollt ihr per App auf dem Tablet, Smartphone oder einem Smart-TV-Gerät einschalten, benötigt ihr einen kostenpflichtigen Zugang zum „RTL+ Premium“-Abonnement. Diese Pakete gibt es: Beim Anbieter ansehen. Musik-Streaming-Dienste Es werden parallele Streams angeboten. Ihr könnt euch also bei Überschneidungen entscheiden, welche Bands ihr anschaut. Das Festival ist noch nicht ausverkauft. Kurzentschlossene können sich also noch auf den Weg machen und sich auch Tages-Tickets für einzelne Festival-Tage sichern. Tickets bei Eventim ansehen

Rock am Ring 2024 im Live-Stream & TV: Übertragungen heute

In früheren Jahren konnte man im Free-TV bei einigen Konzerten auf Sendern wie 3sat oder Arte einschalten. Für 2024 sind jedoch keine TV-Übertragungen angekündigt. MagentaTV, das zuletzt auch von Festivals wie dem Wacken live übertragen hat, wird ebenfalls nichts von Rock am Ring oder Rock im Park zeigen. Die oben angegebenen Bands seht ihr also direkt über RTL+. Eine Internetverbindung wird vorausgesetzt. Viele Konzerte werden im Nachgang auch als Wiederholung online gestellt. Beachtet aber, dass aus lizenzrechtlichen Gründen möglicherweise nicht alle live gezeigten Acts später auch über die Mediathek verfügbar sein werden. Am Samstagvormittag gibt es noch keine Wiederholungen zu sehen. Auf den Stream-Seiten zu den jeweiligen Stages steht lediglich der Hinweis „Die Folgen zur Serie oder Show findest du bald hier.“ Es kann zudem kurzfristige Änderungen im Programm geben. Viele Acts aus 2023 könnt ihr auch beim YouTube-Kanal von Rock am Ring noch einmal ansehen:

Zur Einstimmung oder Überbrückung bei den Umbaupausen könnt ihr hier die offizielle Rock-am-Ring-Playlist anhören:

Läuft Rock am Ring 2024 im Radio?

2024 ist Radio Bob! der offizielle Radio-Partner des Festivals. Ihr bekommt auch im Online-Stream des Radio-Senders einige Eindrücke vom Event. Hier geht es zum Stream des Senders.

Rock am Ring ist eines der größten und bekanntesten Rockfestivals in Deutschland. Es findet seit 1985 jährlich auf dem Nürburgring in der Eifel statt. Das dreitägige Festival zieht jedes Jahr Zehntausende von Musikfans an und bietet eine breite Palette an Rock- und Metal-Bands aus aller Welt. Zu den bisherigen Headlinern gehören weltbekannte Gruppen wie Metallica, Linkin Park und die Red Hot Chili Peppers. Neben der Musik bietet Rock am Ring auch Campingmöglichkeiten und verschiedene Unterhaltungsangebote für die Festivalbesucher. Das Festival ist bekannt für seine energiegeladene Atmosphäre und die beeindruckenden Live-Auftritte, die Fans aus verschiedenen Generationen begeistern. Rock am Ring hat sich im Laufe der Jahre zu einer festen Institution in der internationalen Festival-Szene entwickelt. Wer es an diesem Wochenende nicht zum Festival-Gelände schafft, kann bequem von zuhause aus oder unterwegs bei vielen Highlights von Rock am Ring im Live-Stream einschalten. Ab heute, Freitag, 13:45 Uhr, geht es los. Hier findet ihr die Streams:

Seid ihr nach den TV-Übertragungen motiviert, im nächsten Jahr live dabei zu sein, solltet ihr euch die Ticketseite schon einmal vormerken. Die Karten für Rock am Ring 2025 gehen im Anschluss an das Festival-Wochenende in den Verkauf.

