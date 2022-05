Glücklich ist, wer eines der Elektro-Aushängeschilder von Hyundai oder Kia sein Eigen nennen darf. Die beiden Konzernmarken haben mit ihren E-Autos Ioniq 5 und EV6 ordentlich abgeliefert, letzterer wurde sogar Auto des Jahres 2022. Doch jetzt müssen beide Modelle zurück in die Werkstatt.

Ioniq 5 und EV6: Hyundai und Kia holen E-Autos zurück

Hyundai ruft E-Autos im großen Stil zurück. Der Konzern, zu dem auch Kia gehört, will die beiden jüngsten Erfolgsmodelle der Marken in der Werkstatt sehen. Sowohl beim Hyundai Ioniq 5 als auch beim Konzernbruder Kia EV6 wurde ein Mangel am Parksystem identifiziert. Schlimmstenfalls rollen die unbemannten E-Autos dabei einfach davon.

Festgestellt wurde der Fehler am sogenannten „Shift by Wire“-System demnach schon vor einigen Wochen, allerdings zunächst nur in vier Fällen beim Ioniq 5 im Herkunftsland der Stromer, in Südkorea. Die Funktion sorgt eigentlich dafür, dass die E-Autos sicher stehen, wenn sie geparkt und ausgeschaltet sind. Dann greift praktisch eine automatische Feststellbremse.

Eine Spannungsschwankung im abgeschalteten Zustand könne nun aber dafür sorgen, dass die Shift-by-Wire-Funktion deaktiviert wird (Quelle: Ars Technica). Ist das E-Auto dann in einer schrägen Einfahrt geparkt oder auch am Straßenrand in Hanglage, kann es einfach davon rollen. Das Problem könne laut Herstellerangaben durch ein Software-Update behoben werden. Auch dafür müssen die E-Autos allerdings in die Werkstatt.

Bis es soweit ist, empfehlen Kia und Hyundai nicht auf die automatische Feststellbremse via Shift by Wire zu vertrauen, sondern die elektronische Parkbremse aktiv zu nutzen. Damit sollen die E-Autos auch weiter gegen Wegrollen gesichert sein.

Der EV6 ist Auto des Jahres 2022 und muss auch in diesem Jahr direkt zurückgerufen werden:

Der Rückruf bezieht sich zunächst auf den US-amerikanischen Markt. Insgesamt sollen 9.014 EV6 von Kia und 10.729 Ioniq 5 von Hyundai betroffen sein. Die Besitzer will man direkt informieren und einen Werkstatttermin ausmachen.

Noch kein offizieller Rückruf der Elektroautos für Deutschland

Rückrufe für den deutschen Markt müssen dem Kraftfahrt-Bundesamt gemeldet werden. Dort sind bisher aber keine Informationen zum Parkproblem bei Hyundai und Kia zu finden. Da sich beide die konzerneigene Plattform „E-GMP“ teilen, ist es aber wahrscheinlich, dass der Fehler auch Wagen in Deutschland betrifft. Bis es Sicherheit gibt, ist es daher ratsam, auch für deutsche Besitzer eines Ioniq 5 oder EV6 besser nicht auf die Shift-by-Wire-Funktion zu setzen.