Samsung hat offiziell für den 10. August 2022 ein Unpacked-Event angekündigt, dem ihr im Livestream folgen könnt. Dort werden viele neue Produkte vorgestellt, wie beispielsweise die Galaxy Watch 5 Pro oder das Galaxy Z Flip 4.

Samsung-Unpacked-Event am 10. August 2022

Am 10. August 2022 wird Samsung neue Produkte auf einem Unpacked-Event vorstellen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, solltet ihr euch für 15:00 Uhr deutscher Zeit nichts vornehmen. Denn zu dieser Zeit startet das Unpacked-Event mit Livestream. Ihr könnt euch den Livestream direkt bei Samsung auf der Webseite (bei Samsung anschauen) oder bei Samsung auf YouTube anschauen. Wir bauen den Livestream ein, wenn dieser online geht.

Samsung-Teaser zum Unpacked-Event am 10. August 2022

Folgende Produkte werden auf dem Samsung-Event vorgestellt:

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Watch 5 (40 mm)

Samsung Galaxy Watch 5 (44 mm)

Samsung Galaxy Watch 5 Pro (46 mm)

Samsung verabschiedet sich von der Galaxy Watch als Classic-Version mit drehbarer Lünette. Es wird die Galaxy Watch 5 weiter in zwei Größen geben, doch die Galaxy Watch 5 Pro eben nur in einer 46-mm-Version. Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Strategie, die Samsung da verfolgt. Vielleicht wird man nach dem Event erfahren, wieso das Unternehmen so vorgeht. Große Erwartungen hat Samsung an die neuen Falt-Handys, die im Detail verbessert werden sollen. Es könnte natürlich noch viel mehr zu sehen geben. Das sind bisher nur die Informationen auf Basis unzähliger Leaks.

Neue Samsung-Produkte bald verfügbar

Alle neuen Produkte, die Samsung vorstellt, dürften auch zeitnah auf den Markt kommen. Meist dauert es nur einige Wochen, bis die neu vorgestellten Geräte bei euch ankommen. Günstig wird es in jedem Fall nicht. Die Preise sollen so gut wie bei allen neuen Geräten steigen. Wollt ihr also direkt zuschlagen, müsst ihr tief in die Tasche greifen. Ansonsten heißt es wie immer etwas warten. Der Preisverfall setzt auch bei Samsung-Geräten schnell ein.