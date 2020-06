Bildquelle: GIGA

Das Samsung Galaxy S20 Plus gehört zu den besten Smartphones des Jahres 2020. Es ist etwas größer als das Galaxy S20, besitzt dadurch aber auch einige Vorteile. Mittlerweile ist der Preis bereits deutlich gefallen. GIGA verrät euch, wo ihr das Handy am günstigsten kaufen könnt, was es so besonders macht und wie sich der Preis entwickeln wird.

Samsung Galaxy S20 Facts

Samsung Galaxy S20 Plus im Preisverfall

Das Samsung Galaxy S20 Plus kam im März 2020 für 999 Euro auf den Markt. Die unverbindliche Preisempfehlung hat aber nicht lange gehalten. Bereits einige Wochen nach dem Marktstart ist der Preis spürbar gefallen. Aktuell bekommt man das Plus-Modell der S20-Serie durch die Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt und Saturn zum Preis von nur 780,67 Euro. Das sind einfach mal fast 220 Euro weniger als noch vor einigen Wochen. Die nachfolgende Grafik von Idealo zeigt den Preisverfall deutlich:

Wer also nicht länger warten möchte, der kann jetzt nach dem ersten großen Preisverfall zum Samsung Galaxy S20 Plus greifen und so mehrere Hundert Euro sparen.

Samsung Galaxy S20 Plus: Besonderheiten

Das Samsung Galaxy S20 Plus besitzt im Vergleich zum Galaxy S20 nicht nur einen Bildschirm mit einer größeren Diagonale, sondern auch einen Akku mit einer höheren Kapazität. Tatsächlich ist die Laufzeit auch höher, was man besonders bei der Nutzung des 120-Hertz-Modus merkt. Zudem besitzt das Plus-Modell einen ToF-Sensor auf der Rückseite und unterstützt die Triple-Kamera dort. Ansonsten sind sich das S20 Plus und S20 sehr ähnlich. Wer es etwas kompakter mag, greift zum normalen Galaxy S20. Wer hingegen ein größeres Display und eine etwas längere Laufzeit bevorzugt, der greift zum Plus-Modell.

Samsung Galaxy S20 Plus bei Amazon kaufen Samsung Galaxy S20 Plus bei MediaMarkt kaufen

Wie wird sich der Preis noch entwickeln?

Auch wenn das Samsung Galaxy S20 Plus den ersten Preisverfall erlebt hat, wird der Preis in den kommenden Wochen und Monaten weiter fallen. Das war bisher bei jedem Samsung-Top-Handy der Fall und das dürfte auch so bleiben. Sobald die Präsentation des Galaxy Note 20 näher rückt, wird der Preis sinken und das Samsung-Handy noch günstiger werden. GIGA hält euch auf dem Laufenden.