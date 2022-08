Samsung hat die Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro offiziell vorgestellt. Eigentlich würde man denken, dass während der Präsentation alle neuen Funktionen gezeigt werden. Tatsächlich besitzen die Smartwatches aber ein Feature, das sich viele wünschen, Samsung aber gar nicht wirklich erwähnt hat, obwohl es drin sein soll.

Samsung Galaxy Watch 5 kann Körpertemperatur messen

Viele Smartwatch-Hersteller arbeiten seit Jahren an einer Funktion, mit der sich zuverlässig die Körpertemperatur messen lässt. Spätestens seit der Corona-Pandemie ist das Augenmerk darauf noch deutlich höher, denn so könnten Hinweise auf eine Infektion entdeckt werden. Samsung ist wohl der erste große Hersteller, der so einen Körpertemperatursensor auf Basis von Infrarot integriert hat. Selbst wenn sich die Außentemperatur verändert, soll die Körpertemperatur mit der Galaxy Watch 5 oder Galaxy Watch 5 Pro zuverlässig gemessen werden können (Quelle: SamMobile).

Samsung bewirbt zwar den verbesserten BioActive-Sensor der Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro, erwähnt aber die Möglichkeit zur Messung der Körpertemperatur nicht in Deutschland. Dabei ist es eine der spannendsten neuen Funktionen der Smartwatches. Gut möglich, dass das Feature wie schon beim EKG oder Blutdruck erst noch freigeschaltet werden muss. Spätestens beim Test der Smartwatches werden wir erfahren, ob die Messung der Körpertemperatur in Deutschland möglich ist. Nützlich wäre das Feature in jedem Fall.

Unser erster Eindruck von den neuen Samsung-Smartwatches:

Samsung Galaxy Watch 5 Pro trumpft auf

Besonders die Samsung Galaxy Watch 5 Pro mit dem riesigen Akku und neuem Design kann überzeugen. Sie ist zwar teurer und größer als die normale Galaxy Watch 5, doch ihr bekommt eine erheblich höhere Akkulaufzeit, mehr Features und eine noch robustere Smartwatch. Wenn ihr es nicht eilig habt, dann solltet ihr einfach abwarten. Wie bei der Galaxy Watch 4 wird auch die neue Generation mit der Zeit erheblich günstiger. Alternativ könnt ihr jetzt vorbestellen und werdet dafür belohnt.

