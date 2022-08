Teslas „Full Self Driving“ hat offenbar ein Problem: Wie ein Versuch einiger Tesla-Kritiker zeigt, erkennt das System zum autonomen Fahren Kinder nicht zuverlässig. Was sonst noch in dieser Woche passiert ist, erfahrt ihr in dieser Folge der GIGA Insights.

Tesla Facts

Teslas „Full Self Driving“ übersieht Kinder

Die Themen im Überblick:

Wie gut sind eigentlich die Selbstfahr-Fähigkeiten von Teslas? Geht es nach dem Hersteller selbst, können damit bereits große Strecken ohne das Eingreifen von Fahrern bewältigt werden. Geht es aber nach einigen Kritikern, sind Teslas mit genau diesem Versprechen ein hohes Sicherheitsrisiko. Ein Experiment mit der neuesten Beta der „Full Self Driving“-Software hat nun gezeigt, dass Teslas auf offener Strecke offenbar Probleme haben, Kinder zu erkennen. In drei von drei Tests wurden die kinds-großen Mannequins überfahren, ohne dass der Wagen eine Notbremsung durchgeführt hat. Entsprechend groß sind die Vorwürfe gegen Tesla-Chef Elon Musk, dass die Software vom Autohersteller überhaupt angeboten wird.

Einige Tesla-Fans haben den Versuch wiederholt. Die Ergebnisse dort fallen unterschiedlich aus.

Die Forderung der Kritiker: Tesla-Käufer sollen keine Beta-Tester sein. Solange die Autos nicht sicher selbst fahren können, soll diese Funktionen nicht angeboten werden.

Mehr GIGA Insights:

Neuer Telefonbetrug: Schockanrufe von der Polizei

Aktuell wird vor einer neuen Version des „Enkeltricks“ gewarnt. Mit einem Schockanruf wird suggeriert, dass ein Familienangehöriger einen Unfall gebaut hat und deshalb nun bei der Polizei feststeckt. Aber das alles ist kein Problem, kann man die Person schließlich gegen eine Kaution freikaufen.

Samsungs neue Foldables: Hochgesteckte Ziele

Samsung hat in dieser Woche die neuen Foldables Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 vorgestellt. Dazu gibt es auch ein paar hochgesteckte Ziele. Samsung möchte in diesem Jahr insgesamt 500.000 Foldables in Deutschland verkaufen, im vergangenen Jahr waren es gerade einmal 180.000.

Ein Gegenspieler auf dem Markt ist Motorola. Motorola hat nun das Moto Razr 2022 vorgestellt, das im Vergleich zum Vorgänger aktuelle Technik bieten soll. Aktuell ist es nur für den chinesischen Markt angekündigt

Oppo und OnePlus: In diesem Land nicht mehr verfügbar

Nokia hat sich vor Gericht gegen Oppo und OnePlus durchgesetzt und ein Verkaufsverbot erwirkt. Beide Smartphone-Marken nutzen Technik, die von Nokia geschützt ist. Im vergangenen Jahr sind Lizenzverträge ausgelaufen, nun dürfen in Deutschland die Smartphones nicht mehr verkauft werden. Auf den eigenen Seiten sind die Smartphones bereits nicht mehr in Deutschland verfügbar.