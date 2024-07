Samsung ist alarmiert: Apples Zeitplan für neuartiges iPhone kommt ans Licht

Lange hat sich Apple zurückgehalten, nun aber soll der Plan endlich stehen. Auch Apple wird folglich ins Rennen der Smartphones mit flexiblen Displays einsteigen und in absehbarer Zeit ein derartiges iPhone präsentieren. Beim grundsätzlichen Design orientiert man sich ausgerechnet an Samsung – der derzeitigen Nummer 1 bei Handys und Apples größtem Konkurrenten.

Seit vielen Jahren gibt es immer wieder Berichte über Apples Experimente mit faltbaren iPhones. Bisher führte noch keine der Entwicklungen zu einem verkaufsfähigen Gerät. Den bisher relativ überschaubaren Markt überlässt man voll und ganz der Android-Konkurrenz. Vor allem Samsung gilt als innovativ und Primus bei den Handys mit flexiblen Displays.

iPhone in Samsungs Flip-Design für 2026 erwartet

Nun scheint allerdings Apples Entscheidung gefallen. Trifft die Behauptung aus dem Bericht von „The Information“ zu, dann wird Apple bereits in zwei Jahren ein entsprechendes iPhone vorstellen. Das Projekt läuft in Cupertino unter dem Codenamen „V68“ und wird derzeit vorangetrieben. Apple sucht wohl in Asien derzeit aktiv Zulieferer, die passende Komponenten herstellen können (Quelle: The Information via MacRumors).

Samsung stellte erst kürzlich die aktuelle Generation von Falt-Handys vor:

Auch die grundlegende Form ist nun kein Geheimnis mehr. Demzufolge hat Apple einem „Clamshell“-Design den Vorzug gegeben. Ein solches kommt auch bei Samsungs Galaxy-Z-Flip-Serie zum Einsatz. Dabei wird das Handy in der Mitte gefaltet. Der Hauptbildschirm ist so geschützt. Auf der Außenseite befindet sich ferner ein kleineres Display fürs Notwendigste. So oder so ähnlich dürfte also auch ein „iPhone Flip“ gestaltet sein.

Bisher tat sich Apple schwer mit derartigen Smartphones, vor allem die sichtbare Falte in der Bildschirmmitte bereitete den Ingenieuren Kopfzerbrechen. Offensichtlich hat Apple jetzt aber die Lösung für das Problem gefunden beziehungsweise ist auf einem guten Weg dahin, denn immerhin möchte man ja das Gerät bereits 2026 vorstellen.

Apple vs. Samsung: Kampf der Flip-Phones

Apple möchte wohl in jedem Fall ein nahezu perfektes Gerät auf den Markt bringen. Bei Samsung hingegen begleiteten die Kundinnen und Kunden den Hersteller von Anfang an bei seinen Lernerfolgen. Die erste Generation des Galaxy Z Flip zeigten die Koreaner nämlich bereits vor über vier Jahren. Erst vor wenigen Tagen feierte nun das Samsung Galaxy Z Flip 6 seine Premiere. Dabei handelt es sich um die fünfte Generation, anders als der Name vermuten lässt. Die Erklärung: Ein Galaxy Z Flip 2 gab es nie, Samsung übersprang einfach die Nummer, um 2021 sowohl das Samsung Galaxy Z Fold 3 als auch passend dazu ein Z Flip 3 präsentieren zu können.

Seitdem brachte Samsung jedes Jahr ein neues Modell heraus. Das „iPhone Flip“ dürfte es 2026 also mit dem Galaxy Z Flip 8 zu tun bekommen, wenn Samsung der Nomenklatur treu bleibt. In Korea ist man spätestens ab jetzt alarmiert und wird wohl alles dafür tun, um die drohende Schlacht für sich zu gewinnen.

