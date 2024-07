Samsung legt endlich los: Brandneues Software-Update für erstes Handy ist da

Eigentlich ist Samsung bei monatlichen Sicherheitsupdates der Konkurrenz immer voraus. Doch schon das Juni-Update kam relativ spät und das ist jetzt auch beim Juli-Update der Fall. Nachdem Google seine Pixel-Handys bereits versorgt hat, zieht Samsung nun nach – zumindest mit einem Modell. Weitere Smartphones und Tablets dürften folgen.

Samsung verteilt Juli-Update für erstes Smartphone

Samsung ist in den letzten Wochen in Sachen Update-Verteilung leicht ins Hintertreffen geraten. Normalerweise veröffentlicht das Unternehmen die monatlichen Sicherheitsupdates sehr schnell, teilweise sogar vor Google. Nun ist bereits der zweite Monat in Folge, wo das nicht geklappt hat. Samsung hat sich für das Juli-Update wieder viel Zeit gelassen und aktualisiert jetzt erst das erste Smartphone.

Versorgt wird ab sofort das Samsung Galaxy A55 (Test), das erst wenige Monate auf dem Markt ist. Dabei hatte es genau bei diesem Modell bereits erste Probleme gegeben, denn hier kamen neue Updates zunächst überhaupt nicht an. Zumindest in Indien gibt es nun Entwarnung, denn dort kann das Juli-Update für das Mittelklasse-Handy ab sofort installiert werden. Samsung testet die neue Software wie immer in einer Region und rollt das Update kurze Zeit später in weiteren Ländern aus. Es werden 25 Sicherheitslücken in Android und 33 Sicherheitslücken in Samsung-Software geschlossen (Quelle: SamMobile).

Das Galaxy A55 hat im Vergleich zu anderen Smartphones jedoch einen riesigen Vorteil. Samsung hat hier nämlich „Seamless Updates“ aktiviert. Die neue Software wird also im Hintergrund installiert und bedarf nur eines Neustarts. Schon ist die neue Version aufgespielt. Genau so funktioniert es auch bei Google-Handys. Wenn das neue Software-Update also da ist, könnt ihr es installieren, während ihr euer Handy weiter benutzt.

Im Video stellen wir euch die neuen Galaxy-A-Smartphones von Samsung vor:

Warum will jeder diese Samsung-Smartphones? – Galaxy A35 & A55 Abonniere uns

Samsung versorgt bald weitere Smartphones

Das Samsung Galaxy A55 ist nur der Anfang. Jetzt, wo das Juli-Update fertig ist, dürfte die neue Software in den kommenden Tagen und Wochen für viele weitere Handys verteilt werden. Wir werden euch informieren, wenn weitere Geräte versorgt werden.

