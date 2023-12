Samsung legt los: Zwei Smartwatches erhalten brandneues Software-Update

Samsung versorgt nicht nur seine Smartphones regelmäßig mit Software-Updates, sondern auch seine Smartwatches. Dabei werden nicht nur die neuesten Modelle bedacht, sondern auch ältere Versionen, die aber immer noch verwendet werden. Dieses Mal trifft es die Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro.

Samsung verteilt Dezember-Update für Galaxy-Smartwatches

Wenn ihr eine Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro (Test) habt, dann solltet ihr nachschauen, ob euch bereits das neueste Software-Update angeboten wird. Samsung hat nämlich damit begonnen, das Dezember-Update zu verteilen. Das ist deswegen so wichtig, weil die Uhren seit August 2023 keine Aktualisierung mehr bekommen haben und fast schon etwas veraltet wirkten. Im Gegensatz zu den Smartphones, die monatlich mit Software-Updates versorgt werden, passiert das bei den Uhren nicht. Hier dauert es oft länger, bis ein Update bereit ist.

Mit dem Dezember-Update werden laut Samsung aber keine neuen Funktionen eingeführt. Es handelt sich um ein reines Sicherheitsupdate, das Lücken schließt sowie die Stabilität und Zuverlässigkeit erhöht (Quelle: 9to5Google). Es werden also im Grunde alle größeren und kleineren Lücken geschlossen und Probleme beseitigt, die in den letzten vier Monaten aufgetaucht sind. Wie üblich solltet ihr die Installation aber trotzdem zeitnah durchführen, damit ihr eine sichere Smartwatch am Handgelenk tragt. Besonders dann, wenn ihr damit auch kontaktlos bezahlt.

Im Video könnt ihr euch die Galaxy-Watch-5-Smartwatches von Samsung noch einmal anschauen:

Weitere Samsung-Uhren dürften folgen

Wie auch bei den Smartphones und Tablets dürfte Samsung das Dezember-Update nicht nur für die Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro veröffentlichen, sondern auch für viele weitere Smartwatches. Diese dürften zeitnah ebenfalls eine Aktualisierung angeboten bekommen. Wenn ihr keine Galaxy Watch 5 Pro habt und gerne günstig zuschlagen wollt, dann solltet ihr jetzt hier reinschauen. So günstig gab es die Smartwatch bisher noch nicht.

