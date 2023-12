Samsung überrascht: Erste Preise für Galaxy S24, Plus und Ultra durchgesickert

Die Präsentation der Galaxy-S24-Smartphones soll bald stattfinden und jetzt könnte eine der wichtigsten Fragen vorab beantwortet worden sein. Eine Quelle soll nämlich bereits erfahren haben, was die neuen Top-Handys von Samsung kosten sollen. Da gibt es tatsächlich gute Nachrichten zu vermelden – wenn sich diese am Ende wirklich bestätigen.

Samsung soll Galaxy-S24-Preise nicht erhöhen

Samsung hat die Preise in diesem Jahr für das Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra im Vergleich zu den Galaxy-S22-Modellen deutlich erhöht. Jetzt stellt sich vielen die große Frage, ob es bei den Galaxy-S24-Smartphones wieder eine deutliche Preiserhöhung geben könnte. Laut Hankyung sollen die Preise eingefroren werden und sich bei der neuen Generation nicht erhöhen. Samsung soll also bei der neuen Smartphone-Generation die gleichen Preise wie bei den Galaxy-S23-Modellen verlangen.

Demnach könnte die Preisgestaltung wie folgt aussehen:

Samsung Galaxy S24 ab 949 Euro

Samsung Galaxy S24 Plus ab 1.199 Euro

Samsung Galaxy S24 Ultra ab 1.399 Euro

Das wäre ein wirklich positives Signal, denn die neue Galaxy-S24-Generation soll viele Verbesserungen erfahren. Dazu sollen deutlich hellere Displays, bessere Kameras und ein Satellitenmodem gehören. Weiterhin soll ein großer Schritt bei der Software gemacht und viele KI-Funktionen integriert werden. Es gäbe also durchaus gute Gründe für eine Preiserhöhung. Sollte Samsung diese aber nicht durchführen, könnte sich das positiv auf die Verkaufszahlen auswirken. Offiziell bestätigt ist das natürlich alles noch nicht.

Samsung-Event im Januar 2024 erwartet

Während immer mehr Informationen zu den Galaxy-S24-Smartphones durchsickern, warten viele Samsung-Fans auf die offizielle Ankündigung des Events. Zuletzt wurde spekuliert, dass die Präsentation der neuen Top-Handys am 17. Januar 2024 stattfindet. Bisher hat Samsung den Termin aber noch nicht offiziell bestätigt. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die ganzen Gerüchte wahr sind. Wir halten euch auf dem Laufenden.

