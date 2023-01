Das Jahr 2023 hat gerade erst angefangen, doch schon bald geht es mit der Erweiterung der PS-Plus-Bibliothek in die zweite Runde. Offiziell ist noch nicht bekannt, welche Spiele ihr euch im Rahmen eures Abonnements sichern könnt. Ein Leak verrät es – eine Änderung ist allerdings möglich.

PS Plus: Leak verrät die Februar-Spiele

PS-Plus-Abonnenten dürfen sich wieder mal freuen, denn Sony stellt bald drei neue Spiele und dazu einen DLC zum kostenlosen Download zur Verfügung. Wie gehabt, fallen bei abgeschlossenem Abo auch keine weiteren Kosten für die Games an. Welche Titel ihr euch bald sichern könnt, verrät ein Leak:

Diese stehen voraussichtlich für PlayStation Plus Essential, Extra und Premium ab dem 7. Februar bis zum 6. März 2023 gratis bereit. Am Prozedere ändert sich nichts: Ihr erhaltet für einen Monat die Möglichkeit, die drei Games in eure Spielbibliothek zu übernehmen. Einmal gesichert, lassen sich die Vollversionen ohne Wenn und Aber nach Belieben spielen, solange ihr das Abo weiterzahlt.

Hier die Februar-Spiele bei PS Plus in der Übersicht:

Eine Änderung an der Liste ist möglich. Laut Twitter-Nutzer billbil-kun könnte es passieren, dass Mafia Definitive Edition in einigen Ländern ersetzt wird. Ob Deutschland dazu gehört, ist nicht bekannt.

PS-Plus-Spiele für Februar im Detail

OlliOlli World (PS4/PS5)

OlliOlli World: Gameplay-Trailer

Bei OlliOlli World erwartet euch ein farbenfroh gestaltetes Skateboard-Jump-'n‘-Run. In Millionen von Leveln gilt es Missionen und Herausforderungen zu erfüllen. Verschiedene Tricks und die Möglichkeit, euren Spielstil individuell zu gestalten, machen das Spiel abwechslungsreich. GIGA-Wertung: 8 / 10.

Mafia Definitive Edition (PS4)

Mafia: Definitive Edition - Launch Trailer "When All is Not What it Seems"

In diesem Spiel habt ihr eure eigene Hauptrolle in einem Mafia-Krimi, der euch in das Illinois von 1930 führt. Das Spiel bietet euch einen Klassiker, in dem Grafik, Gameplay und Musik überarbeitet wurden.

Evil Dead The Game (PS4/PS5)

Evil Dead: The Game - Launch Trailer | PS5 & PS4

In diesem Spiel tretet ihr in die Fußstapfen von Ash Williams und seinen Freunden, die ihr vielleicht schon aus der Kultserie Evil Dead kennt. In Evil Dead The Game spielt ihr entweder in einer Gruppe von Überlebenden, die erforschen und plündern müssen, um einen Bruch zwischen zwei Welten zu versiegeln, oder ihr schlüpft in die Rolle eines Dämons, um die Spieler zu jagen und diese davon abzuhalten.

Destiny 2: Jenseits des Lichts (DLC für PS4/PS5)

Destiny 2: Jenseits des Lichts - Enthüllungstrailer

Dieses Add-On erweitert euer Basisspiel mit weiteren Inhalten. Euch erwarten nicht nur eine neue Reise, sondern auch neue Mächte, um das Schlachtfeld zu dominieren. Der DLC beinhaltet außerdem den Zugriff auf das exotische Impulsgewehr „Keine Zeit für Erklärungen“ und den Katalysator.

PS Plus Essential für 60 Euro im Jahr

Das Abo für PS Plus Essential ist weiterhin für 60 Euro zu haben. Für diese Summe gibt es Zugriff auf Online-Multiplayer und jeden Monat (meist) drei Spiele für die PlayStation 4 und 5. Die PS4-Games laufen oft auch auf der PS5.

Im PlayStation Store lässt sich das Abo direkt abschließen. Alternativ kann auch eine Guthabenkarte erstanden werden, zum Beispiel bei Amazon:

Noch mehr Spiele und Goodies gibt es bei den teureren Abo-Stufen. Alle wichtigen Infos haben wir hier für euch zusammengefasst:

