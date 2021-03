Bildquelle: Over The Moon

Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. In dieser Woche kommen Fans von Action-Adventure-Spielen voll auf ihre Kosten. Doch das Spiel gibt es nur für kurze Zeit gratis – ihr solltet euch also lieber beeilen!

Neues Gratis-Spiel bei Epic Games: Packendes Action-Adventure!

Neben exklusiven Spielen und verschiedenen Sale-Angeboten bietet der Epic Games Store auch jede Woche neue kostenlose PC-Spiele. Dazu gehören bekannte Blockbuster, aber auch Geheimtipps und das Beste ist: Sobald ihr sie euch einmal im Account gesichert habt, könnt ihr sie für immer behalten.

Diese Woche schenkt euch Epic Games mit The Fall packende Action, bei der es unter anderem darum geht, knifflige Rätsel zu lösen.

Schlüpft in die Rolle von ARID, der künstlichen Intelligenz an Bord eines Hightech Kampfanzuges. ARIDs Programm aktiviert sich nach dem Absturz auf einem unbekannten Planeten. Der menschliche Pilot im Inneren des Kampfanzuges ist bewusstlos und es ist ARIDs Pflicht, ihn unter allen Umständen zu beschützen!

The Fall kostenlos im Epic Games Store

Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von The Fall machen:

Übrigens: The Fall gibt es auch für die PlayStation 4.

The Fall im PlayStation Store

Nächste Woche kostenlos: Epic Games verrät das nächste Gratis-Game

Kaum ist das neue Gratis-Spiel online, gibt uns Epic Games auch schon einen Ausblick auf das kostenlose Spiel der nächsten Woche. Ab dem 25. März 2021 um 17 Uhr könnt ihr euch über den Store den Indie-Hit Creature in the Well gratis sichern.

Creature in the Well ist ein von Flipperautomaten inspirierter Hack-and-Slash-Dungeon-Crawler aus der Vogelperspektive. Als letzte verbleibende RBT-K-Einheit wagt ihr euch in die Tiefen eines Bergs in der Wüste, um eine uralte Anlage wieder mit Energie zu versorgen. Dabei werdet ihr von einem verzweifelten Wesen heimgesucht. Entdeckt mächtige Ausrüstung und verbessert sie, um das Dorf Mirage aus dem tödlichen Sandsturm zu befreien.

Creature in the Well im Epic Games Store

Nach dem Anschauen des Trailers von Creature in the Well wisst ihr, ob das Spiel etwas für euch ist:

Übrigens: Creature in the Well gibt es auch für die PlayStation 4.

Creature in the Well im PlayStation Store

