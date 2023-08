Spider-Man 2 und mehr: 9 PS5-Games, die noch 2023 erscheinen

Auf der PlayStation 5 finden sich mittlerweile genug großartige Titel wie God of War Ragnarök, Ratchet & Clank: Rift Apart oder Horizon Forbidden West, um eure Gaming-Sessions zu füllen. Doch laut Sony dürft ihr euch auch in der zweiten Jahreshälfte von 2023 noch auf spannende PS4- und PS5-Titel freuen. Wir geben euch in einer Liste eine kleine Zusammenfassung der kommenden PS5-Releases.

Das Jahr 2023 ist schon zur Hälfte rum und dennoch erwarten euch bis zum Ende des Jahres noch einige PlayStation-Highlights. Sony hat in einem Blogeintrag eine Liste der kommenden Top-Titel auf PS4 und PS5 veröffentlicht.

Wenn alles nach Plan läuft, könnt ihr euch insgesamt noch auf 13 vielversprechende Games freuen. Wir haben Sonys Auswahl um unsere Empfehlungen für euch gekürzt und präsentieren euch 9 Titel, die ihr euch für 2023 noch im Kalender notieren könnt.

Immortals of Aveum

Immortals of Aveum: Offizieller Gameplay-Trailer

Release: 22. August 2023

22. August 2023 Plattform: PS5

In diesem Einzelspieler-Magieshooter von Electronic Arts schlüpft ihr in die Rolle von Jak, der sich einem elitären Orden aus Kampfmagiern anschließt, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren.

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Armored Core 6: Fires of Rubicon – Gameplay Trailer

Release: 25. August 2023

25. August 2023 Plattform: PS5, PS4

Hier verbindet sich das Konzept der Armored-Core-Serie mit der Action-Expertise von FromSoftware. Tretet mit euren mächtigen Mechs in actiongeladenen Kämpfen an und personalisiert eure Teile nach eurem Spielstil.

Baldur’s Gate 3

Baldur's Gate 3: Launch-Trailer

Release: 6. September 2023

6. September 2023 Plattform: PS5

Die Macher von Divinity 2: Original 2 sind mit einem neuen RPG zurück – dieses Mal in der Welt von Dungeons and Dragons. Wählt aus 12 Klassen und 11 Völkern des D&D-Spielhandbuchs aus und erstellt einen eigenen Charakter oder spielt einen Helden mit vorgefertigter Hintergrundgeschichte. Zieht alleine, oder im Online-Koop in der Gruppe los in ein Abenteuer voller interessanter Figuren und Geschichten.

The Crew Motorfest

The Crew Motorfest: Offizieller Gameplay-Trailer

Release: 14. September

14. September Plattform: PS5, PS4

Ubisofts nächster Racer-Eintrag verschlägt euch auf das wundeschöne Hawaii – genauer gesagt auf die Insel O’ahu. Spielt alleine oder mit anderen und wählt aus über 600 verschiedenen Fahrzeugen. Liefert euch rasante Straßenrennen, testet eure Offroad-Fähigkeiten an den Lavahängen eines mächtigen Vulkans oder erreicht die Idealline auf der Piste.

Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 Official Gameplay Reveal Trailer

Release: 19. September 2023

19. September 2023 Plattform: PS5

Warner Bros. Games feiert mit Mortal Kombat 1 einen Neustart des Kult-Universums und stattet das Prügelspiel mit neuem Kampfsystem, neuen Spielmodi und einer frischen Palette an legendären Fatalaties aus. Freut euch auf das Wiedersehen bekannter Charaktere und begrüßt neue Figuren. In diesem Teil erwarten euch erstmalig auch Kameo-Kämpfer, die ihr im Fight hinzurufen und mit euch kämpfen lassen könnt.

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage: Gameplay Trailer

Release: 12. Oktober 2023

12. Oktober 2023 Plattform: PS5, PS4

In Assassin’s Creed Mirage möchte Ubisoft zurück zu den Wurzeln und präsentiert ein kompakteres Meuchelabenteuer im historischen Bagdad. Ihr spielt den Straßendieb Basim, der sich in einer immersiven sowie reagierenden Stadt bewegt und einer uralten Organisation anschließt. Begleitet ihn in einem storygetriebenen Action-Adventure bei seiner Entwicklung in einen vielseitigen Meisterassassinen.

Alan Wake 2

Alan Wake II - Gameplay Reveal Trailer

Release: 17. Oktober 2023

17. Oktober 2023 Plattform: PS5

Nach 13 Jahren kehrt Alan Wake in einer Fortsetzung endlich zurück. Euch erwartet ein Survival-Horror in einer unheimlichen und übernatürlichen Welt, in der es um die zwei Helden Alan Wake und die neue FBI-Agentin Saga Anderson geht. Die tiefgründige Geschichte verbindet die Schicksale der zwei Figuren und schickt euch auf einen echten Horror-Trip.

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2: Gameplay Reveal Trailer

Release: 20. Oktober 2023

20. Oktober 2023 Plattform: PS5

Im neuen Abenteuer von Spider-Man müssen sich Peter Parker und Miles Morales zusammentun, um dem Bösewicht Venom die Stirn zu bieten und eine neue Symbionten-Bedrohung aufzuhalten. Schwingt euch wie gewohnt durch New Yorks Häuserschluchten, wechselt schnell zwischen Miles und Peter hin und her und erlebt dabei unterschiedliche Geschichten und Fähigkeiten. Neben schnelleren Netzschwüngen warten zum Beispiel die neuen Netzflügel auf euch.

Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora – Offizieller Weltpremiere-Trailer

Release: 7. Dezember 2023

7. Dezember 2023 Plattform: PS5

Avatar: Frontiers of Pandora ist ein Action-Adventure in Third-Person-Perspektive, in dem ihr in die Rolle eines Na’vi schlüpft. Ihr bewegt euch dabei in einer offenen Welt und erkundet einen noch nie gesehenen Kontinent des Planeten. Als Kampfmaschine von der menschlichen Militäreinheit RDA ausgebildet, könnt ihr im Kampf auf die Waffen der Na’vi – wie Bogen und Speerwerfer – oder menschliche Waffen – wie Shotgun und Sturmgewehr – zurückgreifen. Helft den Völkern von Pandora in ihrem Kampf gegen die RDA und versucht in der teils tödlichen Fauna des Alien-Planeten zu überleben.