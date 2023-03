Es steht wohl niemand gerne im Stau. Doch wie viel Zeit ihr dabei verliert, hängt stark davon ab, wo ihr fahrt. In Deutschlands schlimmsten Großstädten gehen mehr drei Tage pro Jahr im Stau drauf.

Stau-Horror: Berliner haben es schwer

Menschen verbringen gut ein Drittel ihres Lebens mit schlafen. Arbeit frisst den Großteil des Tages auf. Was dann noch bleibt, will man eigentlich für schöne Sachen nutzen. Doch Stau vermiest diesen Plan nicht selten gehörig, besonders in der Hauptstadt: Berlin ist im Deutschlandvergleich der Spitzenreiter beim Verkehrschaos, wie eine Auswertung von Inrix ergeben hat.

Die Analysten aus den USA haben international Stauzeiten verglichen und kommen dabei für die deutsche Hauptstadt auf 71 Stunden, die Berliner 2022 unnütz in ihren Autos verbringen mussten. Die Top 10 hat aber noch einige Überraschungen parat:

Berlin mit 71 Stunden München mit 74 Stunden Hamburg mit 56 Stunden Potsdam mit 55 Stunden Leipzig mit 46 Stunden Darmstadt mit 47 Stunden Freiburg mit 43 Stunden Köln mit 38 Stunden Bremen mit 40 Stunden Nürnberg mit 40 Stunden

Bereits der Blick auf Platz 2 zeigt, das Inrix die Liste gewichtet: Es kommt nicht nur auf die im Stau verlorene Zeit an, auch die Größe der Städte wird einberechnet. Daher landet Berlin vor München, obwohl Autofahrerinnen und -fahrer in der bayrischen Hauptstadt noch 3 Stunden länger im Verkehr festsaßen. Im Vorjahr lag München noch auf Platz 1. Im Vorjahresvergleich von TomTom lag hingegen Hamburg vorn.

Trotzdem sind nicht nur die deutschen Großstädte vertreten: Potsdam auf Platz 4 dürfte unter der Nähe zu Berlin leiden. Mit Darmstadt, Freiburg und Nürnberg sind aber auch einige Kandidaten vorne mit dabei, die es leider aus eigener Kraft auf die vorderen Plätze geschafft haben.

Der deutsche Durchschnitt für 2022 liegt bei 40 Stunden genau auf dem des Vorjahres. Eine Rückkehr zum Level vor der Pandemie konnte Inrix insgesamt noch nicht feststellen.

Internationaler Vergleich: Ohne Asien alles nur halb so wild

Weltweit liegt im Negativ-Ranking London vorn. 156 Stunden haben Autofahrerinnen und -fahrer in der britischen Hauptstadt 2022 im Stau verloren. In den USA steht es in Chicago am schlimmsten. Mit 155 Stunden im stehenden Verkehr landet die Windy City knapp auf Platz 2.

Im Stau stehen macht auch im E-Auto keinen Spaß, aber immerhin kriegen Kunden jetzt immer mehr Auswahl:

Der internationale Vergleich hinkt allerdings: Inrix betrachtet im aktuellen Report keine asiatischen Länder. Megastädten wie Mumbai in Indien oder Beijing in China dürfte das Verkehrschaos kaum weniger zusetzen als London.

