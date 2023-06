Ein Jahr nach seinem Release robbt sich ein stimmungsvoller Stealth-Shooter mit einem Mega-Rabatt wieder in die Steam-Charts. Momentan könnt ihr euch Sniper Elite 5 um satte 60 Prozent reduziert schnappen.

Steam Facts

Fans von Stealth-Shootern können sich derzeit den neuesten Eintrag der Sniper-Elite-Reihe mit einem satten Rabatt auf Steam schnappen. Sniper Elite 5 ist ein Jahr nach seinem Release auf der PC-Plattform aktuell um 60 Prozent reduziert und bietet euch jede Menge taktisches Gameplay und brutale Zeitlupen-Kills.

Sniper Elite 5: Shooter jetzt stark reduziert auf Steam

In Sniper Elite 5 schlüpft ihr wieder einmal in die Stiefel von Karl Fairburne, dem tödlichen OSS-Agenten, der sich 1944 durch das besetzte Frankreich kämpft. Auf eurer Geheimmission hinter den feindlichen Linien müsst ihr das gefährliche Projekt Krake enthüllen und aufhalten – und dabei jede Menge Nazis ausschalten. Wie in den vorherigen Spielen bereits könnt ihr euch je nach Situation und Lieblingsstrategie zwischen taktischer Stealth-Herangehensweise und Haudrauf-Ballerei entscheiden, um eure Feinde zur Strecke zu bringen.

Schaut euch hier den Trailer zu Sniper Elite 5 an:

Sniper Elite 5: Launch-Trailer zum Stealth-Shooter

Auf Steam könnt ihr euch Sniper Elite 5 jetzt bis zum 8. Juni 2023 bereits für nur 19,99 Euro statt 49,99 Euro sichern – somit spart ihr beim Kauf 60 Prozent. Für Stealth-Shooter-Fans lohnt sich das Angebot bestimmt, denn 79 Prozent der Spieler gefällt das Scharfschützen-Abenteuer von Entwickler Rebellion. Auch in unserem Test konnte der Taktik-Shooter überzeugen.

Sniper Elite 5 Rebellion

Steam-Charts: Stealth-Shooter schleicht sich nach oben

Mit dem 60-Prozent-Rabatt im Gepäck landet Sniper Elite 5 aktuell auf Platz 5 in Steams Bestseller-Liste – eine beachtliche Leistung, schließlich sind somit nur die Gratis-Dauerbrenner Lost Ark und Counter-Strike: Global Offensive sowie das Steam Deck und Neuerscheinung Street Fighter 6 besser poositioniert.

Sony schickt auf Steam bald ein weiteres PlayStation-Highlight ins Rennen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.