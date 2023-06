Ein kommendes Strategie-RPG darf sich schon vor dem Release als Steam-Bestseller bezeichnen – Jagged Alliance 3 hat sich zum Vorbesteller-Start direkt in den Charts der PC-Plattform etabliert.

Die Reihe Jagged Alliance ist bereits seit ihrem ersten Teil aus dem Jahr 1995 für ihr taktisches, rundenbasiertes Gameplay mit RPG-Elementen bekannt. Seit dem letzten Spiel sind mittlerweile fünf Jahre vergangen, doch jetzt kann Jagged Alliance 3 endlich vorbestellt werden – und die Community hievt das Strategie-Game direkt an die Spitze der Bestseller-Liste auf Steam.

Jagged Alliance 3: Steam-Fans freuen sich auf Strategie-RPG

In Jagged Alliance 3 übernehmt ihr erneut die Kontrolle über eine Gruppe von Söldnern mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Persönlichkeiten. Dieses Mal rückt das Team nach Grand Chien aus, ein Land, in dem eine paramilitärische Organisation kürzlich einen Coup verübt hat. Eure Aufgabe ist es, die Ordnung in dem Land wiederherzustellen – dafür müsst ihr strategisch klug vorgehen, eure Einheiten clever zusammenstellen, ausrüsten und weiterentwickeln sowie euer Gefecht-Skills in den rundenbasierten Kämpfen unter Beweis stellen. Durch eure Entscheidungen könnt ihr das Schicksal des Landes wesentlich beeinflussen

Schaut euch hier den Trailer zu Jagged Alliance 3 an:

Jagged Alliance 3: Announcement-Trailer

Jagged Alliance 3 soll voraussichtlich am 14. Juli 2023 auf Steam erscheinen – das strategische RPG ist allerdings ab sofort auf der PC-Plattform vorbestellbar. Wenn ihr euch das Spiel noch vor dem Release-Termin schnappt, bezahlt ihr übrigens nur 35,99 Euro statt 44,99 Euro und spart somit 20 Prozent.

Steam-Charts: Taktik-RPG infiltriert die Bestseller-Liste

Jagged Alliance 3 schnappte sich zum Vorbestellerstart einen spektakulären 2. Platz in den Steam-Charts – nur Gratis-Shooter Counter-Strike: Global Offensive war zu diesem Zeitpunkt im Steam-Store noch beliebter. Ob sich das taktische RPG von THQ Nordic bis zur tatsächlichen Veröffentlichung so weit oben in der Liste halten kann, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Der Verkaufsstart hätte für die Rückkehr der beliebten Reihe aber jedenfalls nicht viel besser laufen können. (Quelle: Steam)

Im Juni will Sony die Steam-Charts mit einem PS5-Hit angreifen:

