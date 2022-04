Für die meisten PC-Spieler gehört die Plattform Steam zu den beliebtesten Anlaufstellen. Spiele und die passenden Informationen dazu sind schnell gefunden, außerdem locken regelmäßig Angebote. Auch in dieser Woche warten unter den Top-Sellern fette Rabatte auf euch. Welche Spiele sich diese Woche besonders gut verkaufen, zeigen wir euch.

Steam: Die 10 Topseller auf einen Blick

Es gibt Dauerbrenner wie CS:GO, die befinden sich seit Monaten auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel das LEGO-Spiel Star Wars: The Skywalker Saga. Dieses Spiel erschien Anfang April und verkauft sich jetzt noch immer wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Auch Sparfüchse kommen diese Woche auf ihre Kosten. Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 der Steam-Topseller vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - Farming Simulator 22

Farming Simulator 22 - ‘It’s a calling’ (Cinematic Trailer)

Offizielle Beschreibung bei Steam: Baut euren Bauernhof auf und lasst die guten Zeiten wachsen! Erntet Getreide, versorgt Tiere, verwaltet die Produktionen und nehmt saisonale Herausforderungen an.

9. Platz - The Planet Crafter

Planet Crafter - Official Steam Trailer | 2021

Offizielle Beschreibung bei Steam: Ein Weltraum-Survival-Spiel mit offener Welt und Terraforming-Crafting. Verändert das Ökosystem eines feindlichen Planeten, um ihn für die Menschen bewohnbar zu machen. Überlebt, sammelt, baut eure Basis und erzeugt dann Sauerstoff, Wärme und Druck, um eine brandneue Biosphäre zu schaffen.

8. Platz - The Elder Scrolls Online - Blackwood

The Elder Scrolls Online: Blackwood - Official Gameplay Launch Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Die Elder Scrolls Online-Sammlung – Blackwood ist das ultimative Elder Scrolls-Erlebnis und enthält das Grundspiel, das Blackwood-Kapitel und alle vorherigen Kapitel.

Übrigens: Bis zum 27. April bekommt ihr das Spiel bei Steam für 9,89 Euro statt 29,99 euro, spart also 67 %!

7. Platz - Days Gone

Days Gone – Features Trailer | PC

Offizielle Beschreibung bei Steam: Fahrt und kämpft in einem tödlichen, postpandemischen Amerika. Schlüpft in die Rolle von Deacon St. John, ein Herumtreiber und Kopfgeldjäger, der auf der kaputten Straße ums Überleben kämpft, während er in diesem Open-World-Action-Adventure nach einem Grund zum Leben sucht.

Übrigens: Bis zum 17. April um 19 Uhr bekommt ihr das Spiel bei Steam für 24.99 Euro statt 49,99 Euro, spart also 50 %!

6. Platz - No Man's Sky

No Man's Sky Frontiers: Offizieller Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: In No Man's Sky geht es um Erkundung und Überleben in einem unendlichen, prozedural generierten Universum.

Übrigens: Bis zum 21. April bekommt ihr das Spiel bei Steam für 27.49 Euro statt 54,99 Euro, spart also 50 %!

5. Platz - Planet Zoo: Ultimate Edition

Planet Zoo: Ankündigungs-Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Bauet in Planet Zoo eine Welt für wilde Tiere. Von den Entwicklern von Planet Coaster und Zoo Tycoon kommt die ultimative Zoosimulation. Baut detaillierte Lebensräume, verwaltet euren Zoo und trefft authentische, lebende Tiere, die denken, fühlen und die Welt erkunden, die ihr um sie herum erschafft.

Die Ultimate Edition ist die endgültige Version des Spiels, die alle jemals veröffentlichten DLCs enthält. Taucht mit dem Aquatic Pack in die Wellen ein.

Übrigens: Bis zum 21. April bekommt ihr das Spiel bei Steam für 63,10 Euro statt 146,89 Euro, spart also 57 %!

3. Platz - Jurassic World Evolution 2

Jurassic World Evolution 2 – offizieller Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Jurassic World Evolution 2 ist die mit Spannung erwartete Fortsetzung des äußerst erfolgreichen Jurassic World Evolution von Frontier. Diese kühne neue Ära der Jurassic-World-Evolution-Spielserie baut auf der bahnbrechenden und fesselnden Management-Simulation von 2018 auf.

Übrigens: Bis zum 21. April bekommt ihr das Spiel bei Steam für 32,99 Euro statt 59,99 Euro, spart also 45 %!

2. Platz - Elden Ring

[Deutsch] ELDEN RING - Story Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Ein neues Fantasy-Action-RPG. Erhebt euch, Tarnished, und lasst euch von der Gnade leiten, die Macht des Eldenrings zu schwingen und ein Eldenlord in den Zwischenländern zu werden.

1. Platz - LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Official LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Gameplay Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Erlebt alle neun Filme der Skywalker-Saga in einem Spiel, das sich von allen anderen unterscheidet. Mit über 300 spielbaren Charakteren, über 100 Fahrzeugen und 23 Planeten, die es zu erkunden gilt, hat eine weit, weit entfernte Galaxie noch nie so viel Spaß gemacht! Das Spiel enthält außerdem den klassischen spielbaren Charakter Obi-Wan Kenobi.

