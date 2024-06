Survival-Tipp auf Steam: Zombie-Shooter um 67 Prozent im Preis reduziert

Ein oft unterschätztes Open-World-Survival-Game ist auf Steam derzeit um satte 67 Prozent reduziert – State of Decay 2 könnt ihr euch in der Juggernaut Edition jetzt schon für weniger als 10 Euro sichern.

Das Zombie-Abenteuer State of Decay 2: Juggernaut Edition bietet Survival-Fans jede Menge starke Features, darunter blutige Kämpfe mit Horden von Untoten, smartes Ressourcen-Management und das Aufbauen eurer eigenen Basis – und bis zum 23. Juni 2024 könnt ihr euch das Spiel jetzt mit einem Rabatt von 67 Prozent sichern.

State of Decay 2: Zombie-Survival-Spiel im Angebot

In State of Decay 2 werdet ihr eine Welt geworfen, in der Zombies das Ende der Zivilisation herbeigeführt haben. Ihr müsst euch in einer Gruppe zusammenschließen, um euer Überleben sicherzustellen. Die Open World bietet euch viele Möglichkeiten, um einen Unterschlupf aufzubauen und mit Abwehranlagen zu sichern. Außerdem müsst ihr euch Ressourcen zusammensammeln und clever damit haushalten, um den angreifenden Horden Stand zu halten.

Schaut euch hier den Trailer zu State of Decay 2 an:

State of Decay 2: Gameplay Launch Trailer

Die State of Decay 2: Juggernaut Edition beinhaltet im Vergleich zur Basis-Version des Spiels verbesserte Grafik- und Audioeinstellungen, eine neue Open-World-Map sowie alle drei erschienenen DLCs. Auf Steam könnt ihr das Spiel derzeit für 9,89 Euro statt 29,99 Euro abstauben (auf Steam ansehen).

State of Decay 2: Juggernaut Edition Undead Labs

Steam-Charts: Shooter thronen an der Spitze

In den Steam-Charts hält sich State of Decay 2 trotz des satten Rabatts noch höflich zurück – stattdessen findet ihr drei andere Shooter ganz oben in der Bestseller-Liste. Derzeit sind Counter-Strike 2, Destiny 2 und Call of Duty: Black Ops 6 auf der PC-Plattform besonders gefragt. Dahinter landen Fantasy-Highlights wie Elden Ring, Diablo 4 und das neu erschienene Soulmask. (Quelle: Steam)

Der Nachfolger, State of Decay 3, hat einen neuen Trailer bekommen – ich freue mich schon sehr auf das Open-World-Spiel:

