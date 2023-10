Switch-Fans müssen schnell sein: Begehrtes Nintendo-Zubehör wieder auf Lager

Der Super-Nintendo-Entertainment-System-Controller für die Nintendo Switch ist endlich wieder verfügbar. Das begehrte Zubehör war lange Zeit vergriffen, kann nun jedoch wieder bestellt werden. Die einzigen beiden Voraussetzungen: Ihr braucht ein aktives Nintendo-Switch-Online-Abo und dürft den Controller noch nicht viermal über den My Nintendo Store bestellt haben.

Nintendo Switch Facts

SNES-Controller für die Switch ist wieder da

Der offizielle SNES-Controller für die Nintendo Switch ist zwar offiziell seit dem 3. März 2020 verfügbar – doch da das Switch-Zubehör so verdammt beliebt ist, war es innerhalb der letzten drei Jahre immer wieder vergriffen.

So sieht der offizielle SNES-Controller für die Nintendo Switch aus (Bildquelle: Nintendo)

Jetzt hat Nintendo nachgelegt und bietet den Controller über den My Nintendo Store wieder zum Verkauf an. Kostenpunkt: 29,99 Euro pro Stück – der Versand erfolgt kostenlos. Gut zu wissen: Nur Switch-Spieler mit einer aktiven Nintendo-Online-Mitgliedschaft sind in der Lage, den Controller überhaupt in den Warenkorb zu legen und damit zur Kasse zu gehen.

Des Weiteren weist Nintendo darauf hin, dass jeder Kunde maximal vier Controller kaufen kann. Nicht pro Einkauf, sondern zeit seines Lebens.

Nintendo Switch Online Mitgliedschaft - 12 Monate Familienmitgliedschaft | Switch - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2023 07:17 Uhr

Switch-Zubehör: Für wen lohnt sich der SNES-Controller?

Wer ein Nintendo-Switch-Online-Abo hat und die im Abo integrierten SNES-Spiele regelmäßig zockt, der sollte sich den offiziellen SNES-Controller für die Nintendo Switch auf jeden Fall zulegen.

Im Gegensatz zum Original kann der SNES-Controller für die Switch kabellos genutzt werden. Jedem Controller liegt zudem ein USB-Kabel bei, mit dem die integrierte Batterie des Controllers wieder aufgeladen werden kann.

Wer das komplette Repertoire der Retro-Spiele von Nintendo Switch Online nutzt, sollte sich vielleicht auch die offiziellen NES-Controller besorgen (im My Nintendo Store anschauen). Zwei Stück kosten im My Nintendo Store 59,99 Euro. Wer sich sogar das Nintendo-Switch-Online-Erweiterungspaket gekauft hat, erhält zudem Zugriff auf eine Auswahl an N64-Spielen, die ebenfalls über die Nintendo Switch gespielt werden können. Auch für diesen Fall bietet Nintendo einen offiziellen N64-Controller für die Switch an, will dafür aber auch ordentlich Geld sehen. Stolze 49,99 Euro kostet ein einziger Controller im My Nintendo Store (im My Nintendo Store anschauen).

Switch-Zubehör: So holt ihr mehr aus eurer Konsole raus! Abonniere uns

auf YouTube

Bei allen Angeboten gilt: Sie sind nur für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar. Zudem können maximal 4 Stück eines jeden Controllers bestellt werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.