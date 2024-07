Taylor Swift Eras Tour 2024: Setlist Deutschland, Termine & mehr

Taylor Swifts „The Eras Tour“ ist nun in Deutschland angekommen. Welche Lieder sie singt (Setlist) und alle weiteren Termine im Jahr 2024 in Europa, findet ihr hier.

Setlist der ersten Show in Deutschland (Gelsenkirchen)

Die „The Eras Tour“ hat eine Setlist von fast 50 Liedern, die aus den 17 Jahren der Karriere der Sängerin und Songwriterin stammen. Natürlich singt sie hier und da auch mal ein Überraschungslied, welches aus der Reihe fällt.

Intro Miss Americana & the Heartbreak Prince Cruel Summer The Man You Need to Calm Down Lover Fearless You Belong With Me Love Story Red – Intro 22 We Are Never Ever Getting Back Together I Knew You Were Trouble All Too Well Speak Now – Intro Enchanted Ready For It? Delicate Don't Blame Me Look What You Made Me Do Cardigan Betty Champagne Problems August Illicit Affairs My Tears Ricochet Marjorie Willow Style Blank Space Shake it Off Wildest Dreams Bad Blood Female Rage: The Musical But Daddy I Love Him / So High School Who's Afraid of Little Old Me? Dawn Bad Fortnight The Smallest Man Who Ever Lived I Can Do It With a Broken Heart Superstar / Invisible String „Slut!“ / False God Lavender Haze Anti-Hero Midnight Rain Vigilante Shit Bejeweled Mastermind Karma

Ursprünglich sollte die US-amerikanische Pop- und Country-Sängerin 27 Auftritte in Europa haben. Nach dem Run auf die Vorregistrierung, wurden die Konzerte erst auf 35 und mittlerweile auf 51 aufgestockt. Davon finden 7 in Deutschland, 3 in Österreich und 2 in der Schweiz statt. Das sind die Termine der „The Eras Tour“-Konzerte 2024:

Schweiz

9. Juli 2024, Dienstag: Stadion Letzigrund in Zürich

10. Juli 2024, Mittwoch: Stadion Letzigrund in Zürich*

Deutschland

17. Juli 2024, Mittwoch: Veltins-Arena in Gelsenkirchen**

18. Juli 2024, Donnerstag: Veltins-Arena in Gelsenkirchen

19. Juli 2024, Freitag: Veltins-Arena in Gelsenkirchen**

23. Juli 2024, Dienstag: Volksparkstadion in Hamburg

24. Juli 2024, Mittwoch: Volksparkstadion in Hamburg*

27. Juli 2024, Samstag: Olympiastadion in München

28. Juli 2024, Sonntag: Olympiastadion in München*

Österreich

8. August 2024, Donnerstag: Ernst-Happel-Stadion in Wien**

9. August 2024, Freitag: Ernst-Happel-Stadion in Wien

10. August 2024, Samstag: Ernst-Happel-Stadion in Wien*

Rest Europas

Aber es gibt in ganz Europa Gelegenheiten, die Pop-Legende live zu sehen. Das sind die weiteren Termine und Städte der „The Eras Tour“ von Taylor Swift 2024:

9. Mai 2024, Donnerstag: La Défense Arena in Paris, Frankreich

10. Mai 2024, Freitag: La Défense Arena in Paris, Frankreich

11. Mai 2024, Samstag: La Défense Arena in Paris, Frankreich*

12. Mai 2024, Sonntag: La Défense Arena in Paris, Frankreich**

17. Mai 2024, Freitag: Friends Arena in Stockholm, Schweden

18. Mai 2024, Samstag: Friends Arena in Stockholm, Schweden*

19. Mai 2024, Sonntag: Friends Arena in Stockholm, Schweden**

24. Mai 2024, Freitag: Estádio da Luz in Lissabon, Portugal

25. Mai 2024, Samstag: Estádio da Luz in Lissabon, Portugal**

29. Mai 2024, Mittwoch: Estadio Santiago Bernabéu in Madrid, Spanien**

30. Mai 2024, Donnerstag: Estadio Santiago Bernabéu in Madrid, Spanien

2. Juni 2024, Sonntag: Groupama Stadium in Lyon, Frankreich

3. Juni 2024, Montag: Groupama Stadium in Lyon, Frankreich**

7. Juni 2024, Freitag: BT Murrayfield Stadium in Edinburgh, Vereinigtes Königreich

8. Juni 2024, Samstag: BT Murrayfield Stadium in Edinburgh, Vereinigtes Königreich

9. Juni 2024, Sonntag: BT Murrayfield Stadium in Edinburgh, Vereinigtes Königreich**

13. Juni 2024, Donnerstag: Anfield Stadium in Liverpool, Vereinigtes Königreich**

14. Juni 2024, Freitag: Anfield Stadium in Liverpool, Vereinigtes Königreich

15. Juni 2024, Samstag: Anfield Stadium in Liverpool, Vereinigtes Königreich

18. Juni 2024, Dienstag: Principality Stadium in Cardiff, Vereinigtes Königreich

21. Juni 2024, Freitag: Wembley Stadium in London, Vereinigtes Königreich

22. Juni 2024, Samstag: Wembley Stadium in London, Vereinigtes Königreich

23. Juni 2024, Sonntag: Wembley Stadium in London, Vereinigtes Königreich**

28. Juni 2024, Freitag: Aviva Stadium in Dublin, Irland

29. Juni 2024, Samstag: Aviva Stadium in Dublin, Irland

30. Juni 2024, Sonntag: Aviva Stadium in Dublin, Irland**

4. Juli 2024, Donnerstag: Johan Cruijff Arena in Amsterdam, Niederlande**

5. Juli 2024, Freitag: Johan Cruijff Arena in Amsterdam, Niederlande

6. Juli 2024, Samstag: Johan Cruijff Arena in Amsterdam, Niederlande

13. Juli 2024, Samstag: San Siro Stadium in Mailand, Italien

14. Juli 2024, Sonntag: San Siro Stadium in Mailand, Italien**

1. August 2024, Donnerstag: PGE Narodowy in Warschau, Polen**

2. August 2024, Freitag: PGE Narodowy in Warschau, Polen

3. August 2024, Samstag: PGE Narodowy in Warschau, Polen*

15. August 2024, Freitag: Wembley Stadium in London, Vereinigtes Königreich*

16. August 2024, Freitag: Wembley Stadium in London, Vereinigtes Königreich

17. August 2024, Samstag: Wembley Stadium in London, Vereinigtes Königreich

19. August 2024, Dienstag: Wembley Stadium in London, Vereinigtes Königreich**

20. August 2024, Mittwoch: Wembley Stadium in London, Vereinigtes Königreich**

*/** Nachträgliche Zusatztermine

Ticket-Verkauf

Habt ihr euch bis zum 23. Juni 2023 erfolgreich bei Eventim (Deutschland), Oetickets (Österreich) oder Ticketcorner (Schweiz) für die Vorverkaufs-Registrierung angemeldet, habt ihr nun die Chance im Vorverkauf an Tickets zu kommen.

Datum – wann startet der Vorverkauf

Der eigentliche Ticket-Vorverkauf beginnt je nach Land und Veranstaltungsort an unterschiedlichen Daten und Uhrzeiten:

Österreich: 11.7.2023, ab 12:00 Uhr

11.7.2023, ab 12:00 Uhr Deutschland: 12.7.2023 Gelsenkirchen ab 09:00 Uhr Hamburg ab 11:00 Uhr München ab 13:00 Uhr

12.7.2023 Schweiz: 13.7.2023, ab 10:00 Uhr

Wie ihr die Tickets im Vorverkauf kauft

Ihr erhaltet bis 17:00 Uhr am Vortag des Vorverkaufs eine Ticketalarm-E-Mail .

eine . Diese E-Mail enthält einen individuellen Zugangscode sowie einen Link zum Ticket-Vorverkauf .

sowie einen . Loggt euch am Vorverkaufstag in eurem Browser bei der entsprechenden Seite ein (Eventim, Oetickets oder Ticketcorner).

in eurem Browser bei der entsprechenden Seite ein (Eventim, Oetickets oder Ticketcorner). Klickt zur oben erwähnten Uhrzeit auf den Link der Ticketalarm-E-Mail .

Möglicherweise müsst ihr die Seite aufgrund der hohen Anfrage häufiger neuladen.

zur oben erwähnten Uhrzeit auf den . Möglicherweise müsst ihr die Seite aufgrund der hohen Anfrage häufiger neuladen. Gebt euren einmaligen Zugangscode aus der E-Mail ein .

euren einmaligen aus der E-Mail . Folgt nun den Anweisungen der Seite, um den Kauf der Tickets (maximal 4) abzuschließen.

Der Verkauf findet nach dem „Wer zuerst kommt“-Prinzip statt. Habt ihr Probleme mit dem Internet oder seit zu spät, kann es sein, dass das Kontingent an Karten bereits erschöpft ist.

Das solltet ihr beim Ticket-Kauf beachten

Zweitanbieter wie Ticketbande oder Viagogo solltet ihr meiden. Diese Portale sind keine offiziellen Ticket-Vertreiber für Taylor Swift und haben dementsprechend auch keine Kontingente gestellt bekommen. Hier findet man nur Karten von Wiederverkäufern. Dabei gibt es immer wieder Probleme: Von überteuerten Ticket-Preisen über fehlenden Service bis hin zu ungültigen Karten an sich.

