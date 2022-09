Eine neue Studie zu den innovativsten Marken des Jahres 2022 in Bezug auf Nachhaltigkeit hat ergeben, dass Deutschland noch viel Arbeit vor sich hat. In den Top 10 sind fast ausschließlich amerikanische Firmen zu finden. Nur Siemens hat es in die Top 20 geschafft.

BCG: Neues Ranking zu Innovation und Nachhaltigkeit

Die Unternehmensberatung BCG hat ihre neue Rangliste zu den innovativsten Unternehmen der Welt veröffentlicht. „Innovativ“ ist hierbei so zu verstehen, dass Klima und Nachhaltigkeit als eine der höchsten Prioritäten angesehen werden. In der Liste sind vorrangig amerikanische Konzerne zu finden, doch auch manche aus Südkorea, Japan und China haben es in die Top 10 geschafft.

Viele der Unternehmen gehören laut BCG zu den ersten, die sich Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) zu eigen gemacht und sich zur Dekarbonisierung verpflichtet haben. Ganz oben ist Apple zu finden, gefolgt von Microsoft und Amazon. Auf den weiteren Plätzen folgen Alphabet (Google) und Tesla. Mit Samsung ist der erste südkoreanische Konzern auf dem sechsten Platz mit dabei.

Die BCG-Rangliste zu den innovativsten Unternehmen:

Das neue BCG-Ranking zu Innovation und Nachhaltigkeit. (Bildquelle: BCG

Auf den Plätzen sieben bis zehn sind Moderna, Huawei, Sony und IBM zu finden. Als höchster Neueinsteiger hat es Nvidia auf den 15. Platz geschafft. Das erste deutsche Unternehmen ist Siemens auf dem 20. Rang. Deutsch geht es auch auf den Plätzen 25. und 26. mit Zalando und Bosch weiter. Ferner sind Adidas (35) und SAP (40) auf der Liste zu finden.

BCG: Klima als Top-Priorität

Zwei Drittel der Unternehmen, die an der globalen Innovationsumfrage 2022 teilgenommen haben, stufen Klima und Nachhaltigkeit als eine der obersten Prioritäten ein. Vor allem Unternehmen in Bereichen, die sich für die höchsten Emissionen verantwortlich zeigen, räumen den Themen Klima und Nachhaltigkeit die meiste Priorität ein (Quelle: BCG).