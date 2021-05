Steams brandneuer Bestseller ist eine echte Überraschung. Das Open-World-RPG sichert sich den ersten Platz – und das, obwohl die ersten Testwertungen der Presse alles andere als rosig ausfallen.

Neuer Steam-Bestseller: Biomutant erklimmt den PC-Thron

Noch letzte Woche stand Days Gone an der Spitze der Steam-Bestseller, nun hat ein neues Open-World-Spiel sich den Thron unter den Nagel gerissen: Biomutant. Das lang erwartete postapokalyptisches Kung-Fu-RPG aus dem Hause Experiment 101 erschien am 25. Mai 2021 und wurde anscheinend von vielen Spielern kurz vor dem Release vorbestellt.

In Biomutant schlüpft ihr in die Rolle eines humanoiden Waschbären und erforscht eine von einer Seuche heimgesuchte Welt. Das Open-World-Spiel setzt auf Rollenspiel-Elemente, ein actionbasiertes Kampfsystem, Crafting und ein Karmasystem – klingt auf den ersten Blick also recht vielversprechend.

Steams neuer Bestseller Biomutant verspricht seinen Spielern eine atemberaubende Spielwelt. Einen Ersteindruck von der Open World bietet euch der Trailer:

Biomutant: Laut der Presse eine herbe Enttäuschung

Laut den ersten Kritiken kann dieser Mischmasch aus allerlei unterschiedlichen Versatzstücken jedoch nicht restlos begeistern, stattdessen bleibt viel Potenzial auf der Strecke. Auch in unserem GIGA-Test schnitt Biomutant mit 7,8 von 10 Punkten eher mittelmäßig ab – vor allem der niedrige Schwierigkeitsgrad sorgt für Punktabzüge. Doch auch die lineare Spielführung stieß uns sauer auf. Dafür konnte das Spiel jedoch mit seiner dicht gefüllten Spielwelt und seinem originellen Szenario punkten. Das allein reicht jedoch nicht für eine Top-Wertung aus.

Ein Blick auf den aktuellen Metascore zeigt, auch andere Magazine waren eher enttäuscht von der großen Open-World-Hoffnung des Jahres. Der aktuelle Schnitt der PC-Version liegt bei gerade einmal 67 Punkten.

Auf der Suche nach weiteren Open-World-Spielen, in denen ihr etliche Stunden versenken könnt? Wir hätten da ein paar Alternativen für euch:

