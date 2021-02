Schon etwas am Wochenende vor? Nein? Wie wäre es dann mit einem etwas anderen Spiel, in das ihr euch über das kommende Wochenende voll und ganz ... ähem ... vertiefen könnt? Natürlich kostenlos.

Lust for Darkness Facts

Ein bisschen Blut, ein bisschen Gewalt, ein bisschen Horror – hach, kann es etwas Entspannteres an einem frühlingshaften Wochenende geben? Horror-Fans sagen nein, aber ich sage: Vielleicht doch. Nämlich mit Blut, okkulter Gewalt und hübschen Menschlein in hübschen Positionen. Lust for Darkness ist genau das, was es im Titel andeutet: Ein lovecraftianisches Lauf-durch-das-dunkle-Herrenhaus-und-erkunde-es-Spiel, das seinen Fokus neben Horror - wie nur sehr wenig andere - auf Erotik legt.

Außerdem: Es ist unter drei Stunden lang und das gesamte Wochenende lang kostenlos. Na? Schon Lust?

Lust for Darkness: Sexy und böse

Die Story ist typisch, der Inhalt nicht so sehr: Ihr erhaltet einen Brief eurer seit einem Jahr vermissten Frau, in dem ein Anwesen abseits der Zivilisation erwähnt wird. Was macht ihr? Natürlich vorbeischauen. Drinnen verlustiert sich allerdings ein bizarrer Kult, der umso seltsamer wird, wenn sich Realität und Wahnsinn – ganz im Sinne des Autors H.P. Lovecraft – vermischen.

Was typischer Lovecraft-Horror hätte sein können, nimmt recht schnell eine anzügliche Wendung und scheut nicht vor expliziten Szenen und allerlei abstrusen Gerätschaften im Anwesen. Gut gemeinter Rat: Schaut in den Trailer, bevor ihr das Spiel in Anwesenheit anderer Personen anzockt. (PS.: Das Spiel ist ab 16 Jahren geeignet.)

Lust for Darkness ist vom 26. Februar bis einschließlich zum 28. Februar kostenlos auf Steam spielbar.

Lust for Darkness mag an einigen Stellen holpern oder euch ungewollt lachen lassen, ebenso wie die NPCs zumeist hölzern wirken und keinen sonderlich realen Eindruck hinterlassen. Falls euch das Erotik-Horror-Genre interessiert, lohnt es sich aber durchaus, einen genaueren Blick in das Spiel zu werfen. Lust for Darkness ist 2018 für PC erschienen.