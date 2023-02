Der Thron der Autohersteller der Welt ist hart umkämpft – zumindest meistens. Doch aktuell ist die Entscheidung überraschend deutlich. VW kann sich den ersten Platz nicht zurückholen. An der Spitze steht erneut ein harter Konkurrent.

Toyota bleibt spitze: Japaner lassen VW keine Chance

Zum fünften Mal in Folge krönt sich Toyota zum nach Absatz größten Autohersteller der Welt. Kein anderer Konzern konnte mehr Fahrzeuge in 2022 verkaufen als die Japaner. Rund 10,48 Millionen Autos haben Toyota und seine Marken eigenen Angaben zufolge über die ganze Welt verteilt an ihre Kunden ausgeliefert (Quelle: dpa via heise).

Damit verzeichnet Toyota ein kleines Minus von 0,1 Prozent bei den verkauften Automobilen im Vergleich zu 2021 – in der aktuellen wirtschaftlichen Lage mehr als nur ein Achtungserfolg. Bei der Produktion konnte sich der japanische Autobauer sogar steigern, trotz Preisexplosion und Versorgungsproblemen weltweit. Am Ende steht ein Plus von 5,1 Prozent auf 10,61 Millionen Fahrzeuge. Toyota verteidigt damit seinen ersten Platz erneut vor VW.

Die Wolfsburger sind traditionell die einzigen, die bei Toyotas rauen Mengen mal mithalten können. Zuletzt gelang das 2017. 2022 hingegen musste Volkswagen ein deutliches Minus hinnehmen. Der Absatz ging um 7 Prozent zurück, VW verkaufte gut 8,26 Millionen Fahrzeuge weltweit. Toyota hat damit einen komfortablen Vorsprung vor VW.

Trotz Erfolg: E-Autos und Toyota geht bisher nicht zusammen

Den allgemeinen Erfolg kann Toyota derzeit gebrauchen. Denn gerade bei der für die Zukunft so wichtigen E-Auto-Sparte – wenn man sie denn in Toyotas Fall so nennen will – hapert es noch. Gerade mal ein Elektroauto hat Toyota unter eigenem Namen bisher auf den Markt gebracht.

Die großen Autobauer müssen sich mit neuer Konkurrenz aus China beschäftigen:

Das Crossover bZ4X macht bisher keine überragend gute Figur. Ein paar Tausend Bestellungen in Deutschland waren zwar ein gutes Zeichen, doch Probleme mit den Rädern sorgten für einen Rückruf und Monate langen Bestellstopp. Inzwischen ist das E-Auto wieder verfügbar, der Nachfrage dürften die immensen Startschwierigkeiten allerdings nicht gut getan haben.

Tesla hat mit seinen E-Autos 2022 übrigens einen neuen persönlichen Rekord geschafft. Der E-Auto-Pionier ist zwar der wertvollste Autobauer der Welt, spielt mit nur 1,37 Millionen E-Autos in 2022 beim Absatz aber in einer ganz anderen Liga als VW und erst recht Toyota.

