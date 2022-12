Wenn ihr euch gerade durch die Straßen von Cyberpunk 2077 kämpft, müsst ihr bald auf ein Speicher-Feature verzichten. Grund dafür ist der Release der Next-Gen-Version von The Witcher 3. Glücklicherweise ist der Verlust nur temporär.

Cyberpunk 2077: Autosaves werden eingeschränkt

Es ist inzwischen in den meisten Spielen so, dass für euch immer mal wieder automatisch gespeichert wird. Die Speicherstände werden dann in eine Cloud hochgeladen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Bei Cyberpunk 2077 fällt das künftig allerdings weg – zumindest temporär.

Grund dafür ist der Release der neuesten Version von The Witcher 3. Die Implementierung wird ordentlich Datenvolumen verbrauchen. Mit dem Wegfall des Autosaves möchte CD Projekt Red vermutlich für eine Entlastung der Server sorgen, damit diese am Ende nicht zusammenbrechen – eine Vorsichtsmaßnahme sozusagen.

Solltet ihr also Cyberpunk 2077 spielen, solltet ihr in der nächsten Zeit daran denken, manuell abzuspeichern. Diese Spielstände finden natürlich auch ihren Weg in die Cloud.

Macht euch selbst einen Eindruck vom großen Update:

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition | Next-Gen-Update-Trailer

Cyberpunk 2077: Wann kommt die Funktion zurück?

Wann genau die Funktion dann wieder zurückkehrt, ist nicht sicher – sicher ist allerdings, dass ihr jetzt nicht für immer darauf verzichten müsst. Es dürfte auch gar nicht so lang sein, schließlich steht der Release des Next-Gen-Updates von The Witcher 3 bereits in den Startlöchern. In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember ist es schon soweit (Quelle: CD Projekt Red).

Neben der verbesserten Leistung und zahlreichen visuellen Verbesserungen bietet das Spiel mit dem Update einen Fotomodus sowie einige Mods, die in der Vergangenheit großen Anklang fanden. Besitzt ihr das Spiel bereits für PC, Xbox One oder PlayStation 4, steht euch das Update kostenlos zur Verfügung – sofern ihr entsprechende Hardware besitzt.