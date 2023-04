Küsschen, Lachen, schmelzendes Gesicht: Erst Emojis geben unseren Chats die richtige Würze. Das weiß auch WhatsApp, weshalb der beliebte Messenger die Emoji-Funktion massiv ausbaut. Vorbild ist das Herz-Emoji.

Ohne Mimik und Tonfall kann selbst die freundlichste Nachricht falsch verstanden werden. Abhilfe schaffen Emojis, die jeder Antwort einen süßen Zuckerguss verpassen. Wer WhatsApp verwendet, darf sich in Zukunft auf eine neue Emoji-Variante freuen.

WhatsApp arbeitet an animierten Emojis

Der Messenger arbeitet offenbar an animierten Emojis. So können WhatsApp-Nutzer ihren Nachrichten künftig mehr Lebendigkeit verleihen. Wie das in der Praxis aussieht, zeigen die Experten von WABetainfo:

Ein tanzendes Partygesicht-Emoji macht mehr Freude als ein statischen Bildchen. WhatsApp arbeitet an animierten Emojis. (Bildquelle: WABetainfo)

Animierte Emojis sind keine Neuheit. Messenger-Alternativen wie etwa Telegram besitzen diese Funktion bereits seit langem. WhatsApp betritt damit aber Neuland. Lediglich beim Herz-Emoji gibt es bereits heute schon eine Animation, wenn es alleine versendet wird. Dann vibriert es leicht.

Für die animierten Emojis soll WhatsApp auf die Seite Lottieflies zurückgreifen. Für nahezu jede Plattform und jedes Emoji gibt es dort die passende Animation.

Wann WhatsApp die animierten Emojis offiziell vorstellt, ist bisher noch nicht bekannt. Die Experten sprechen lediglich davon, dass sich die Funktion „in Entwicklung“ befinde und in einem zukünftigen Update der App für alle WhatsApp-Nutzer ausgerollt werden soll.

Drei neue Sicherheitsfunktionen für WhatsApp angekündigt

Ebenso neu sind drei Sicherheitsfunktionen, die WhatsApp angekündigt hat. Dazu gehören ein Kontoschutz, eine Geräteverifizierung sowie automatische Sicherheitscodes. Die drei Neuerungen sollen in den kommenden Monaten eingeführt werden, verspricht WhatsApp.

