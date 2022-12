WhatsApp bekommt in regelmäßigen Abständen neue Funktionen. Jetzt wurde ein Feature offiziell freigeschaltet, welches euch persönlich betrifft. Ihr könnt nämlich einen eigenen Avatar in WhatsApp erstellen und so Teil von WhatsApp werden.

WhatsApp Facts

WhatsApp erlaubt Erstellung von einem Avatar

Originalartikel:

Wenn ihr schon jedes Emoji, GIF und jeden Sticker verschickt habt und nach neuem Futter für WhatsApp sucht, dann kann diese neue Funktion genau das Richtige für euch sein. In der aktuellsten Beta-Version von WhatsApp für Android könnt ihr nämlich selbst Teil von WhatsApp werden. Ab sofort erlaubt WhatsApp nämlich die Erstellung eines Avatars, den ihr nicht nur als Profilbild, sondern auch Sticker mit verschiedenen Posen und Emotionen nutzen könnt.

In WhatsApp könnt ihr ab sofort ein Avatar von euch erstellen. (Bildquelle: GIGA)

Ihr findet die Funktion in den Einstellungen. Dort ist der Punkt Avatar neu aufgetaucht. Ihr werdet mit einer Erklärung durchgeleitet und könnt sehr viele Einstellungen am Aussehen und der Kleidung des Avatars vornehmen. So könnt ihr euer persönliches Ebenbild erstellen. Seid ihr durch, dann speichert ihr den Avatar, könnt ihn als Profilbild verwenden und die daran angepassten Sticker verschicken.

Die neue Funktion ist zwar zunächst nur unter WhatsApp für Android aufgetaucht, doch sie dürfte bald auch für iPhone-Nutzer starten, wenn im Beta-Test alles funktioniert. Aktuell sieht es sehr gut aus. Ich konnte keine Fehler entdecken.

Die besten Alternativen zu WhatsApp im Video vorgestellt:

Avatar kann auch gelöscht werden

Wenn ihr euch einen Avatar in WhatsApp erstellt habt und damit nicht mehr zufrieden seid, dann könnt ihr diesen auch einfach wieder löschen und einen neuen Avatar erstellen. Die Möglichkeiten bei der Gestaltung sind so vielfältig, dass ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt. Ihr müsst euren Avatar dabei nicht nach euch gestalten, sondern könnt euch richtig austoben. Sobald die Funktion für alle verfügbar ist, werden wir euch informieren.