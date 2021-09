Die Xbox-App schaltet auf Windows-10-PCs endlich eines des besten Features für alle Gamer frei: Dank xCloud können jetzt alle Abonnenten auf ihrem PC Spiele aus der Game Pass Bibliothek via Streaming zocken.

Microsoft Facts

Der Xbox Game Pass bietet für monatliche Abonnenten nicht nur eine große Auswahl an Spielen zum Ausprobieren, sondern darüber hinaus auch noch die Möglichkeit zum Zocken via Cloud Gaming: Mit der xCloud-Funktion können Gamer Spiele per Stream auf ihre Bildschirme holen. Bisher war dieses Feature über die Windows-10-App nur für Insider verfügbar – nun hat Microsoft sie für alle Game-Pass-Abonnenten freigeschaltet.

Xbox-App: Cloud Gaming für alle PC-Nutzer

Microsoft hat das Cloud-Gaming-Feature in den letzten Monaten nach und nach ausgerollt – zunächst für mobile Endgeräte sowie über Browserfenster. Über die Windows-10-App konnten die Funktion jedoch bisher nur einige Xbox-Insider ausprobieren.

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Endlich Konkurrenz für Android und iOS: Sieht so Microsofts neues Smartphone-Betriebssystem aus?

Nun ist xCloud als Funktion für alle Nutzer der Windows-App verfügbar (Quelle: Xbox). Allerdings wird sie momentan noch als Beta bezeichnet, es könnten somit also noch vereinzelte Probleme auftreten. Für die Verwendung des Features wird wie gewohnt ein Xbox-Controller benötigt.

Game Pass: Microsoft gibt xCloud-Feature für Windows-Nutzer frei

Das xCloud-Feature ist ab jetzt für Windows-User in 22 Ländern weltweit verfügbar und lässt sich in der Xbox-App ansteuern. Gamer mit einer stabilen Internetverbindung können darüber unabhängig von Hardware-Voraussetzungen auf die gesamte Game-Pass-Bibliothek zugreifen. Außerdem bietet Microsoft mit der Remote-Play-Funktion die Möglichkeit, über die App auf die eigene Xbox zuzugreifen. Hier lassen sich Spiele, die auf der Heimkonsole installiert sind, im besten Falle mit 60 FPS und in HD-Auflösung zocken – ebenfalls per Stream.

Alle wichtigen Infos zur Xbox Series X|S stellen wir euch in unserem Video vor:

Mit der Implementierung von xCloud für alle Windows-Nutzer treibt Microsoft somit die Entwicklung des Features weiter voran und stärkt nebenbei noch die Game-Pass-Funktionalität. Cloud Gaming könnte auf diesem Weg in der kommenden Zeit für viele Gamer immer interessanter werden.