Xbox Games with Gold: Das sind die kostenlosen Spiele für Januar 2020

Wie jeden Monat gibt es für Xbox-Besitzer mit aktiver Gold-Mitgliedschaft vier Spiele kostenlos. Im Januar könnt ihr die Galaxis retten und euch durch die Dunkelheit schleichen.

Erneut hat Microsoft Nachschub für alle Abonnenten des Games with Gold Premium-Dienstes parat, sowohl für die aktuelle Generation der Xbox One und Xbox One X, als auch für den Klassiker Xbox 360. Diese vier Spiele erwarten euch im Januar 2019.

Das sind die Games with Gold im Januar 2020

Batman: The Telltale Series für Xbox One – 16. Januar bis 15. Februar 2020

für Xbox One – 16. Januar bis 15. Februar 2020 LEGO Star Wars 2: The Original Trilogy für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. Januar 2020

für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. Januar 2020 Styx: Shards of Darkness für Xbox One – 01. bis 31. Januar 2020

für Xbox One – 01. bis 31. Januar 2020 TEKKEN 6 für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 01. bis 15. Januar 2020

Was ist Xbox Live Gold?

Xbox Live Gold ist ein Abonnement, mit welchem ihr monatlich vier kostenlose Spiele erhaltet und exklusive Rabatte im Xbox-Store erhaschen könnt.

Preise

3 Monate: 19,99 Euro

6 Monate: 29.99 Euro

12 Monate: 59,99 Euro

Das waren die Games with Gold im Dezember 2019

Bilderstrecke starten (11 Bilder) 9 Folgen, die der Xbox Game Pass für dein Spieler-Leben hat

Insane Robots für Xbox One – 1. bis 31. Dezember 2019

für Xbox One – 1. bis 31. Dezember 2019 Jurassic World Evolution für Xbox One – 16. Dezember bis 15. Januar

für Xbox One – 16. Dezember bis 15. Januar Toy Story 3 für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Dezember 2019

für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Dezember 2019 Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. Dezember

Das waren die Games with Gold im November 2019

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter für Xbox One – 1. bis 30. November Action-Adventure im Viktorianischen London, in dem ihr als Sherlock Holmes das Mysterium um eure besessene Tochter aufklären müsst

für Xbox One – 1. bis 30. November The Final Station für Xbox One – 16. November bis 15. Dezember Survival-Game in Retro-Pixel-Optic, Zentrales Element ist hier euer Zug, den ihr hegt und pflegt

für Xbox One – 16. November bis 15. Dezember Star Wars: Jedi Starfighter für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox – 1. bis 15. November Weltraumpiloten-Balgerei, in der ihr die Kontrolle über einige der beliebesten Fighter aus dem Star-Wars-Universum übernehmt

für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox – 1. bis 15. November JoyRide Turbo für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 30. November verrücktes Arcade-Racing-Game, bei dem euer Fahrer ähnlich wie beim Skaten Tricks vollführen kann

für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 30. November

Das waren die Games with Gold im Oktober 2019

TEMBO the Badass Elephant für Xbox One – 1. bis 31. Oktober

für Xbox One – 1. bis 31. Oktober Friday the 13th für Xbox One – 16. Oktober bis 15. November

für Xbox One – 16. Oktober bis 15. November Bolt für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Oktober

für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Oktober Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. Oktober

Das waren die Games with Gold im September 2019

Das Wetter ist eh viel zu unbeständig, um „was draußen zu machen“, also warum nicht mal nachschauen was Xbox für den September 2019 so an kostenlosen Spielen zum Gold-Abo anzubieten hat.

Hitman (Season 1) für Xbox One – 1. bis 30- September

für Xbox One – 1. bis 30- September We Were Here für Xbox One – 16. September bis 15. Oktober

für Xbox One – 16. September bis 15. Oktober Earth Defense Force 2025 für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. September

für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. September Tekken Tag Tournament 2 für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. September

Mit Hitman wird für Stealth-Fans ein gelungener Titel angeboten und wer einfach mal den Kopf ausmachen und monströse Insektenhorden zerballern will, macht mit Earth Defense Force sicher nichts falsch. Ist für dich im September auch das richtige Spiel dabei?

