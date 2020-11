Ihr seid auf der Suche nach Informationen zu Microsofts Next-Gen-Konsole? Wir haben euch alles Wissenswerte zum Preis und Release der Xbox Series X und Xbox Series S zusammengestellt.

Preis & Release der Xbox Series X: Der Preis der Xbox Series X ist 499 Euro . Die Xbox Series S kostet 299 Euro .

ist . Die kostet . Der Release-Termin der Xbox Series X und der Series S ist der 10. November 2020.

ist der Für das Design der Xbox Series X und Series S könnt ihr euch Trailer und Bilder der Konsolen anschauen.

Preis der Xbox Series X: Wie viel wird die Xbox Series X kosten?

Microsoft veröffentlicht in einem Tweet den Preis der Xbox Series X. Die Konsole kostet 499 Euro.

Der Preis der Xbox Series S fällt um einiges günstiger aus. Die technisch abgespeckte Konsole kostet 299 Euro.

Release der Xbox Series X: Wann erscheint die Xbox Series X?

Die Xbox Series X und Series S sind offiziell am 10. November 2020 erschienen.

Vorstellung der Xbox Series X: Wann gibt es neue Infos zur Xbox Series X?

Die letzte Vorstellung zur Xbox Series X feierte den Release der Konsole. Den aufgezeichneten Livestream dazu könnt ihr euch in voller Länge auf YouTube ansehen.

Design der Xbox Series X: Wie sieht die Xbox Series X aus?

Microsoft hat den ersten Schritt vor Wettbewerber Sony gewagt und das Design der Xbox Series X enthüllt. Bereits seit Dezember 2019 ist bekannt wie dieses aussehen wird.

Wenn ihr die Premiere der Next-Gen mit eigenen Augen sehen wollt, schaut euch diesen Trailer der Xbox Series X an:

Farblich bleibt Microsoft dem Schema des Vorgängers Xbox One treu, allerdings hat sich im Aufbau einiges geändert. Die Xbox Series X schnellt wie die PS5 ordentlich in die Höhe. Das klobige und große Design der Konsole hat bereits für Lacher gesorgt und etliche Vergleiche mit Kühlschränken oder anderen Geräten hervorgebracht.

Der Grund für das mittlerweile unhandliche Äußere der Heimkonsole liegt an der hohen Leistungsfähigkeit im Inneren. Mehr Leistung erfordert mehr Energie, und vor allem Raum für die Wärmeableitung.

Das Aussehen der leistungsschwächeren Xbox Series S ist nach langem Versteckspiel ebenfalls in einem Trailer von Microsoft enthüllt worden. Die kleine Schwester-Konsole überrascht mit einem gänzlich anderen Design:

Bilder der Xbox Series X

In folgender Galerie zur Xbox Series X seht ihr die Konsole samt Controller in allen Details und in sämtlichen Blickwinkeln, sowie Anschlüsse und Größenverhältnisse:

Bilder zur Xbox Series S zeigen den großen Unterschied zur Xbox Series X im Design. Ihr könnt euch verschiedene Positionen, sämtliche Blickwinkel und Details mit Anschlüssen und Logo, sowie den Controller der Next-Gen ansehen:

Informationen & Details zur Xbox Series X: Was ist noch über die Xbox Series X bekannt?

Folgende Liste gibt euch einen schnellen Überblick über alle weiteren nützlichen Funktionen und Informationen der Xbox Series X und Xbox Series S:

Was darf bei einer Konsole nicht fehlen? Klar, die Spiele. Wir zeigen euch in folgender Bilderstrecke, welche Launch-Titel zum Start der Xbox Series X verfügbar sein werden:

Die Xbox Series X und Xbox Series S feierten am 10. November 2020 ihren Release. Damit ist die nächste Konsolen-Generation erfolgreich eingeläutet. Am 19. November wird Konkurrent Sony mit der PlayStation 5 folgen.