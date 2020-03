Bis die Xbox Series X auf den Markt kommt, müssen Fans sich noch etwas gedulden, doch immerhin verriet Microsoft nun ein paar technische Details, die den einen oder anderen sehr beeindrucken und erfreuen werden.

Microsoft veröffentlicht neue Informationen zur Xbox Series X. Diese lassen darauf schließen, dass die Xbox Series X durchaus mit einem High-End-Gaming-PC mithalten könnte, was einige Nutzer sicherlich freuen wird. Werfen wir einen Blick auf die neuen Informationen. Am Ende findet ihr nochmal eine Zusammenfassung der Daten.

Xbox Series X: Neue technische Daten

Der CPU, mit einem benutzerdefinierten Zen 2-Chip, hat insgesamt 8 Kerne mit 3,8 GHz, oder 3,66 GHz wenn der Entwickler sich für ein simultanes Multi-Threading entscheidet (AMD ist das Äquivalent zu Intels Hyper-Threading). Dabei werden physische Kerne in virtuelle Kerne oder Threads aufgeteilt, um die Arbeit effizienter zu bewältigen.

Was die Grafik betrifft, wussten wir, dass die Xbox Serie X auf eine benutzerdefinierte GPU zugreift, die auf AMDs RDNA 2-Architektur basiert. Microsoft hat zuvor gesagt, dass sie 12 TFLOPS Grafikleistung liefern würde. Es ist schwierig, über eine TFLOPS-Angabe viel über die Leistungsfähigkeit herauszulesen, aber jetzt hat Microsoft enthüllt, dass die Konsole mit 52 Recheneinheiten mit 1,852 GHz getaktet und mit 16 GB GDDR6-Speicher ausgestattet sein wird.

Microsofts Ziel ist es, 60 fps bei 4K und bis zu 120 fps bei niedrigeren Auflösungen (vermutlich 1080p) beizubehalten. Das soll, unter anderem, für die schnellen Ladezeiten sorgen, die das Unternehmen bisher so hervorhob.

In Bezug auf Speicherplatz wird die Xbox Series X mit einem benutzerdefinierten 1 TB NVMe-Solid-State-Laufwerk geliefert, das über einen proprietären Erweiterungssteckplatz verdoppelt werden kann. Wenn man den Speicher mit dem proprietären Steckplatz aufrüstet, sagt Microsoft, dass die Geschwindigkeit die gleiche ist wie die der schnellen internen SSD. Benutzer können auch ein externes Laufwerk über USB 3.2 zum Speichern von Spielen hinzufügen, aber es läuft dann nicht so schnell, und Sie müssen Spiele auf den internen Speicher übertragen, um sie tatsächlich ausführen zu können.

Zusätzlich geht Microsoft auf das sogenannte Xbox Velocity Architecture ein. Ein guter Begriff für die engere Integration zwischen Speicher und Software, die für das Streaming von In-Game-Ressourcen optimiert ist:

„Dadurch werden neue Fähigkeiten freigesetzt, die in der Konsolenentwicklung noch nie zuvor gesehen wurden, so dass der Entwickler sofort auf 100 GB an Spielinhalten zugreifen kann. Die Komponenten der Xbox Velocity-Architektur bilden zusammen einen effektiven Multiplikator für den physischen Speicher, der im wahrsten Sinne des Wortes eine Veränderung des Spiels darstellt“, erklärt Microsoft.

Eine kurze Zusammenfassung