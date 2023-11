Xbox verscherbelt Kult-Spiel: Kurioses Abenteuer auf 99 Cent reduziert

Im Xbox-Store macht momentan ein kurioses Kult-Spiel auf sich aufmerksam – dank eines satten Rabatts könnt ihr euch Manual Samuel bereits für 99 Cent schnappen. Das Abenteuer knackt damit sogar die Top 10 der Charts.

Fans von skurrilen Spiele-Hits mit etwas schrägen Gameplay-Konzepten dürften sich momentan im Xbox-Store Manual Samuel etwas genau anschauen – 7 Jahre nach dem Release ist das kuriose Solo- und Koop-Spiel momentan bei Microsoft für nur 1 Euro zu haben.

Manual Samuel: Kurioses Abenteuer bei Xbox stark reduziert

In Manual Samuel übernehmt ihr die Kontrolle über den Körper von Samuel. Der Unglücksrabe wird von einem Truck überfahren und muss daraufhin einen Pakt mit dem Sensenmann schließen. Um zu überleben, muss er 24 Stunden lang in seinem Körper zurande kommen, während er alle wichtigen Funktionen manuell steuert – was bei alltäglichen Dingen wie dem Atmen, Blinzeln und der Bein-Koordination vor allem beim Multi-Tasking schnell ganz schön überwältigend wird.

Schaut euch hier den Trailer zu Manual Samuel an:

Manual Samuel: Offizieller Release-Trailer

Im Xbox-Store hat das skurrile Körperklau-Abenteuer eine starke Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Klar, das bizarre Game entspricht vermutlich nicht dem Humor von allen Spielern, aber für einen Euro ist die Fallhöhe doch sehr gering. Ihr könnt euch Manual Samuel momentan noch bis zum 16. November für 99 Cent statt 9,99 Euro bei Xbox sichern.

Xbox-Charts: Fans fliegen auf Neuerscheinungen

Dank des sportlichen Preises findet sich Manual Samuel aktuell sogar in den Xbox-Charts wieder – das Spiel landet auf einem beachtlichen 8. Platz. Darüber landen nur wenige Spiele, namentlich der Bus Simulator, Assassin’s Creed Mirage, EA Sports FC 24 und Alan Wake 2. Ganze 3 Plätze werden darüber hinaus derweil an der Spitze von Call of Duty: Modern Warfare 3 blockiert. (Quelle: Xbox)

Eine Werbung für das neue Call of Duty hat in der Xbox-Community vor Kurzem für jede Menge Ärger gesorgt:

