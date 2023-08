Xiaomi hat mit dem Redmi K60 Ultra ein extrem starkes Smartphone vorgestellt, das trotz des günstigen Preises eine überraschend starke Ausstattung bietet. Xiaomi hat sogar eine Premium-Eigenschaft integriert, die es bei solchen Geräten eigentlich sonst nicht gibt.

Xiaomi Facts

Xiaomi Redmi K60 Ultra vorgestellt

Mit dem Redmi K60 Ultra hat Xiaomi sein neues Flaggschiff-Smartphone der eigenen Untermarke vorgestellt. Es ist zwar nicht so gut wie das Ultra-Handy von Xiaomi direkt, doch im Hinblick auf den Preis ein echter Überflieger. So verbaut Xiaomi ein hochauflösendes 6,67-Zoll-Display, das mit bis zu 144 Hz arbeitet und eine Helligkeit von bis zu 2.600 Nits erreicht. Als Prozessor kommt der MediaTek Dimensity 9200+ zum Einsatz, der von bis zu 24 GB RAM und 1 TB internem Speicher unterstützt wird. Leistung dürfte als genug vorhanden sein.

Das Xiaomi Redmi K60 Ultra besitzt ein besonders helles Display. (Bildquelle: Xiaomi)

Die Hauptkamera des Redmi K60 Ultra löst mit 50 MP auf, stammt von Sony und ist sogar optisch bildstabilisiert. Damit sollen Fotos und Videos in 8K eine gute Bildqualität besitzen. Xiaomi verbaut zudem den bekannten 5.000-mAh-Akku, der nicht nur für eine lange Laufzeit sorgen soll, sondern mit bis zu 120 Watt in Minuten aufgeladen werden kann. Zudem ist das K60 Ultra als erstes Redmi-Handy überhaupt nach IP68 zertifiziert und somit wasserdicht und gegen Staub geschützt. So etwas findet man in der Preisklasse eigentlich überhaupt nicht.

Xiaomi Redmi K60 Ultra für China

Das Redmi K60 Ultra wird ab sofort in China zu Preisen von ab 2.599 Yuan verkauft. Das sind umgerechnet gerade einmal 326 Euro. Dafür gibt es die Version mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher. Für das Top-Modell mit 24 GB RAM und 1 TB internem Speicher wird mit 3.599 Yuan kaum mehr fällig. Umgerechnet sind das auch nur 455 Euro. Ob die Smartphones in dieser Ausführung nach Deutschland kommen, bleibt offen. Einige Redmi-Modelle schaffen es aber tatsächlich zu uns. Das Redmi K60 Ultra könnte beispielsweise das Xiaomi 13T Pro für Europa werden.

