So einen Deal gibt es selten: Wer sich das neue Xiaomi Mi 11 vorbestellt, wird reichlich beschenkt. Der Hersteller selbst legt unter anderem eine Smartwatch und die Mi Box S mit Android TV dazu. Zusätzlich von Amazon gibt es außerdem einen 150-Euro-Gutschein. GIGA hat die Details zum Knallerangebot.

Xiaomi Facts

Als Xiaomi das Mi 11 vor kurzem für Deutschland ankündigte, waren einige Fans des chinesischen Herstellers enttäuscht. Zwar bietet das Smartphone für 799 Euro eine exzellente Ausstattung, doch im Vorfeld war von günstigeren Preisen die Rede. Womöglich war es dieser Unmut, der Xiaomi jetzt zu einer außergewöhnlichen Vorbesteller-Aktion getrieben hat.

Xiaomi Mi 11: Vorbesteller erhalten Smartwatch, 150 Euro Amazon-Gutschein und mehr

Wer das Xiaomi Mi 11 zwischen dem 25.02 und 15.03.2021 vorbestellt, erhält von Xiaomi zusätzlich die Mi Watch im Wert von 119,99 Euro, die Mi Box S mit Android TV im Wert von 69,99 Euro sowie eine einjährige Displaygarantie. Das allein dürfte für viele schon ein Anreiz sein, das Smartphone zu kaufen – doch es kommt noch besser. Bei Amazon gibt es zusätzlich noch einen 150-Euro-Gutschein obendrauf. Unterm Strich macht das also rund 300 Euro an Geschenken, die Vorbesteller des Xiaomi Mi 11 erhalten. Der effektive Preis das Xiaomi-Handys wird so ordentlich nach unten gedrückt.

Wichtig zu wissen: Beide Aktionen laufen getrennt voneinander. Wer also das Xiaomi Mi 11 bei einem anderen Händler kaufen möchte, erhält trotzdem die Smartwatch, die Android-TV-Box und den Displayschutz. Richtig sparen lässt sich aber nur beim Kauf über Amazon, denn nur dort erhält man zusätzlich noch den Gutschein in Höhe von 150 Euro.

Xiaomi Mi 11 bei Amazon

Was das Xiaomi Mi 11 so besonders macht:

Das müssen Käufer des Xiaomi Mi 11 wissen

Am 15. März kommt das Xiaomi Mi 11 in den Handel. Bis dahin gilt auch die Vorbesteller-Aktion. Der Amazon-Gutschein wird 30 Tage nach dem Kauf auf das Konto gutgeschrieben, so SmartDroid. Um sich die Smartwatch, die Android-TV-Box und den erweiterten Displayschutz zu sichern, müssen sich Käufer auf einer Xiaomi-Webseite registrieren lassen.