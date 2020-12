Obwohl die neuen Konsolen massig Leistung bieten, manche Spiele zockt man doch lieber auf dem PC. Doch nicht jeder Spieler hat die passende Hardware verbaut, um darauf auch vernünftig spielen zu können. Microsoft hat für dieses Problem Anfang 2021 jedoch eine Lösung.

Xbox Game Pass: Microsoft weitet Cloud-Funktion auf iOS und PC aus

Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft seinen Abo-Service im Angebot, der es Spielern erlaubt für 9,99 Euro im Monat auf dem PC und der Xbox über Hundert Spiele zu spielen.

Abonnenten des etwas teureren Ultimate-Abos haben zudem Zugriff auf xCloud: Microsofts Game-Streaming-Funktion. Über eine App können sich die Spiele dann via Streaming auch auf dem Android-Handy gespielt werden. Latenz und Bildqualität sind dann jedoch von der eigenen Internetverbindung abhängig.

In einem Blogeintrag hat Microsoft nun angekündigt, dass man diese Funktion für weitere Plattformen zur Verfügung stellen will. So sollen im Frühjahr 2021 auch iOS- und PC-Spieler xCloud nutzen können, wenn sie Ultimate-Abonnent des Xbox Game Pass sind.

Auf diese Weise könnten Spieler, die einen Gaming-PC ihr Eigen nennen, noch vor dem Abschluss des Downloads anfangen, neue Spiele zu spielen. Da der Spielstand mit dem Microsoft-Account verknüpft ist, kann man nach dem Abschluss des Downloads nahtlos weiterspielen.

PC-Spieler können xCloud im Frühjahr 2021 dann über die Xbox App oder über den Browser aufrufen, iOS-Nutzer bekommen keine eigene App, können den Dienst jedoch ebenfalls über den Webbrowser nutzen.

Spieler ohne passende Gaming-Hardware bekommen dank des Features erstmals die Möglichkeit, entsprechende Spiele dennoch direkt auf dem PC nachzuholen. Auch Ultrabooks oder Convertibles werden auf diese Weise quasi zum Gaming-PC – und können beispielsweise am Wochenende problemlos mit zu den Eltern genommen werden.

Game-Streaming auf dem PC: Geht das nicht schon lange?

Dank Streaming-Diensten wie Nvidia GeForce Now und Google Stadia haben PC-Spieler schon seit Längerem die Möglichkeit, ihre Spiele auch auf schwächere Geräten zu spielen. Einziges Manko: Die Spiele müssen vorab gekauft werden.

Beim Xbox Game Pass Ultimate haben die Abonnenten Zugriff auf über 100 Spiele, die sie ohne weitere Zuzahlung streamen können.

Viele Nutzer des Ultimate-Abos hatten sich bereits gewünscht, dass Microsoft die xCloud-Funktion auf weiteren Plattformen ausrollt – Anfang des kommenden Jahres geht ihr Wunsch dann endlich in Erfüllung. Wie gut die Funktion dann funktioniert, bleibt abzuwarten. Auf Android-Handys sind die Erfahrungen bislang eher durchwachsen.