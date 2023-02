Geht es um E-Autos, laufen China-Hersteller den bekannten Marken zusehends den Rang ab. Dass es dafür gute Gründe gibt, weiß auch Peugeot-Chefin Linda Jackson. Doch gleichzeitig hat sie Zweifel, dass E-Autos für die Zukunft der einzig richtige Weg sind.

Peugeot-Chefin: Bekenntnis zu E-Autos nur auf Zeit

Die Weichen in der EU sind gestellt: Ab 2035 sind neue Verbrenner für den europäischen Markt passé. Daran will auch Peugeot-Chefin Linda Jackson nicht rütteln: „Ob ich von der Elektromobilität überzeugt bin, ist doch überhaupt nicht relevant. Die Elektromobilität ist der Weg, für den man sich in Europa gemeinsam entschieden hat, um die CO₂-Ziele zu erreichen. Und für den liefern wir“, so die Managerin gegenüber dem Spiegel (via Ecomento).

Das bedeutet ihr zufolge jedoch nicht, dass der batteriebetriebene Antrieb auch für die längere Zukunft gesetzt sein muss. Wenn 2035 das Verbrenner-Aus in der EU fällt, könnten bereits andere Techniken, etwa die Wasserstoffbrennzelle besser geeignet sein. „Derzeit aber stellt die E-Mobilität die bestmögliche Lösung dar. Davon bin auch ich überzeugt“, macht Jackson klar.

Kompliment an China-Marken: E-Autos sind „ernst zu nehmende Herausforderung“

Peugeot liefert die nötigen E-Autos etwa in Form von Elektroversionen seiner bekannten Modelle wie dem e-208. Auch ein ungewöhnliches, rein elektrisches Konzeptauto haben die Franzosen zuletzt vorgestellt. Doch die eigenen E-Versionen machen Jackson nicht blind für die erstarkende Konkurrenz: „Die Autos der chinesischen Hersteller sind wirklich gut. Wir respektieren sie als neue, ernst zu nehmende Herausforderer.“

Diese Stromer aus China werden für Traditionshersteller zur Herausforderung:

Zurecht: In ihrer Heimat ziehen die chinesischen Hersteller den europäischen Marken bei Elektroautos längst davon. Gleichzeitig fassen immer mehr von ihnen mit eigenen Fahrzeugen auch hierzulande Fuß. Von Peugeot bis Porsche bleibe den europäischen Marken derzeit aber vor allem noch ein Vorteil: „Wir haben hier eine starke Markenidentität“, meint Jackson über Peugeot. Der Vertrauensvorschuss verschaffe den etablierten Marken einen Vorteil. Zu diesem Ergebnis kam jüngst auch eine Umfrage unter Autokäufern.