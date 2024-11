8 Handyhüllen fürs iPhone im Vergleich

Schutzhüllen für Smartphones wurden in den letzten Jahren immer weiter verbessert. Wir zeigen euch 8 aktuelle Cases (Silikon, Rugged, Wallet, Leder und mehr) für das iPhone 16 Pro Max (2024) im Video.

8 unterschiedliche Hüllen fürs iPhone 16 Pro Max

Die hier vorgestellten Hüllen sind in den meisten Fällen in weiteren Farbvarianten und auch für unterschiedliche iPhone-Modelle erhältlich. Die Auswahl kann normalerweise auf den Produktseiten in den Onlineshops getroffen werden.

iPhone Silicone Case von Apple

Apple iPhone 16 Pro Max Silikon Case mit MagSafe – Sternfrucht ​​​​​​​ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2024 07:31 Uhr

Das Original von Apple aus Silikon. Auf der Rückseite ist das Apple-Logo angebracht. Echter Kamera-Button statt Aussparung. Unterstützt MagSafe und Qi-Ladefunktion.

Exzellente Passform und Haptik

Vergleichsweise teuer

Holo Pearl von Laut

Laut Holo Case Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2024 09:44 Uhr

Transparente Kunststoffhülle mit erstaunlichem Farbeffekt. Unterstützt MagSafe und Qi-Ladefunktion.

Sicherer Halt in der Hand, hochwertiges Design, zieht Blicke auf sich

Transparente Hüllen können mit der Zeit einen Gelbstich bekommen

FlexStand (MagGo Case) von Anker

Anker FlexStand (MagGo) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2024 11:00 Uhr

Liegt gut in der Hand und verfügt über einen vielseitigen Metallring, der als Griff oder Ständer genutzt werden kann. Unterstützt MagSafe und Qi-Ladefunktion.

Flexibler, ausklappbarer Metallring

Design eher praktisch als schick

Kev Protect von Laut

Kev Protect Case von Laut (© GIGA)

Minimalistisches Case, verstärkt mit Aramidfasern. Ausklappbarer kleiner Ständer an den Kameralinsen. Unterstützt MagSafe und Qi-Ladefunktion. Direkt beim Hersteller erhältlich.

Sehr schlank und extrem leicht

Kaum Grip, wenig Schutz an den Display-Ecken

Sport Case von Nomad

Nomad Sport Case Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2024 11:38 Uhr

Weicher Rahmen (TPU) für guten Grip, kombiniert mit einer glatten Rückseite und Aluminium-Buttons. Gleitet leicht in Jeanstaschen, sieht sachlich aus. Unterstützt MagSafe und Qi-Ladefunktion.

Clevere Kombination aus unterschiedlichen Materialien

Keine besonderen Features

Rugged Case von Nomad

Nomad Rugged Case Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2024 11:46 Uhr

Robuste Hülle mit erhöhten Rändern für maximalen Schutz. Unterstützt MagSafe und Qi-Ladefunktion.

Hervorragender Grip, erstklassiger Schutz

Keine Schönheit, etwas klobig

Detachable Wallet von Decoded

Decoded Wallet Case (2 in 1, echtes Leder) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2024 12:12 Uhr

Vereint eine abnehmbare Brieftasche mit einem robusten iPhone-Case. Echtes Leder. Unterstützt MagSafe und Qi-Ladefunktion.

Umschlag (Brieftasche) lässt sich leicht abnehmen, gute Verarbeitungsqualität

Sollte von Wasser ferngehalten werden

Traditional Leather Case von Nomad

Nomad Traditional Leather Case Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2024 12:18 Uhr

Minimalistische und seriös wirkende Lederhülle, wie sie von Apple selbst nicht mehr zu haben ist. Unterstützt MagSafe und Qi-Ladefunktion.

Edler Look, bekommt mit der Zeit eine schöne Patina

Sollte von Wasser ferngehalten werden

Fotos: Hüllen und Gadgets fürs iPhone 16 Pro Max

Love Blue Badge Magmoji von Laut (© GIGA) Bulldog Magmoji Wallet von Laut (© GIGA) Traditional Leather Case von Nomad (© GIGA) Kev Protect Aramid Fiber Case von Laut (© GIGA) Sport Case von Nomad (© GIGA) Holo Pearl Case von Laut (© GIGA) Rugged Case von Nomad (© GIGA) Anker MagGo Case mit Ring (© GIGA) Detachable Wallet von Decoded (Leder) (© GIGA) MagGo Case mit Ring von Anker (© GIGA)

Anmerkung: Das Gadget „MagMoji Bulldog“ (Hundetasche) aus unserem Video bekommt ihr im Onlineshop von Laut.

