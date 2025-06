ADAC verrät: Der beste Weg, um das Auto im Sommer kühl zu halten

Auto abgestellt – und schon wird’s zur Sauna: Bei sommerlicher Hitze verwandelt sich der Innenraum geparkter Wagen in kürzester Zeit in einen Glutofen. Doch was hilft wirklich gegen die brutale Hitze? Der ADAC hat verschiedene Hitzeschutzmittel getestet – mit einem überraschenden Ergebnis: Der beste Schutz kostet nur wenige Euro.

Aktuell rollt eine echte Hitzewelle über Deutschland. Mitte der Woche sollen die Temperaturen mancherorts auf bis zu 36 Grad klettern. Für Autofahrer heißt das: Jetzt vorbereiten, bevor der nächste Hitzeschock kommt. Denn ein abgestelltes Auto kann sich in wenigen Minuten auf lebensgefährliche Temperaturen aufheizen. Doch wirksamer Schutz muss nicht teuer sein – das zeigt der ADAC-Test (Quelle: ADAC).

ADAC-Test: Halbgarage schützt am besten vor Hitze

Klarer Testsieger: die Halbgarage. Sie deckt die Fenster rundum ab und senkte im Test die Innenraumtemperatur von 53 auf 43 Grad Celsius – also ganze 10 Grad weniger. Solche Abdeckungen gibt’s schon für rund 20 Euro bei Amazon – oft in praktischer Universalgröße.

Halbgarage Gegen Hitze im Innenraum, in verschiedenen Größen erhältlich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.06.2025 16:07 Uhr

Fast ebenso effektiv: Sonnenschutzfolien, die außen an den Scheiben angebracht werden. Sie hielten die Hitze immerhin um 8 Grad fern – ebenfalls ein beachtliches Ergebnis.

Frontscheibenabdeckung für Auto Reduziert die Hitze im Innenraum, 150 x 100 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.06.2025 16:05 Uhr

Für den kleinen Geldbeutel tun es auch die klassischen Sonnenblenden, die von innen an die Windschutzscheibe geklemmt werden. Laut ADAC bringen sie zwar nur eine Reduktion von rund 4 Grad – aber besser als nichts.

Sonnenschutz für Frontscheibe von innen Hilft gegen Aufheizen im Innenraum, 140 x 70 cm. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.06.2025 16:15 Uhr

Hitze-Tipps vom ADAC: So fahrt ihr richtig im Sommer

Der ADAC erinnert daran, dass man bei Hitze im Auto besondere Vorsicht walten lassen sollte. Niemals Kinder oder Tiere im geschlossenen Auto zurücklassen – auch nicht für „nur fünf Minuten.“ Dasselbe gilt für elektronische Geräte wie Handys. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Lenkrad, Armaturenbrett und Kindersitze möglichst abgedeckt werden – etwa mit einem hellen Tuch.

Und ganz egal, welchen Hitzeschutz man verwendet: Vor dem Losfahren heißt es erstmal gründlich durchlüften. Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt sich im Fachhandel beraten – oder greift zu erprobten Produkten mit guten Bewertungen.