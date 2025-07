Achtung, WhatsApp-Masche! Instagram-Trick kostet euch bares Geld

Likes gegen Geld? Das kann richtig gefährlich werden.

Eine neue Betrugswelle zielt auf WhatsApp- und Instagram-Nutzer. Harmlos wirkende Gruppenversprechen wie „5 Euro für einen Like” entpuppen sich als raffinierte Masche. Wer da nicht aufpasst, ist schnell sein Geld los.

WhatsApp-Betrug: Like-Auftrag führt in die Falle

Die Masche beginnt oft in WhatsApp-Gruppen. Dort wird behauptet, man erhalte Geld für das Liken eines bestimmten Instagram-Profils. Wer mitmacht, soll den Like per Screenshot belegen. Die Auszahlung erfolge angeblich über Telegram.

In den Telegram-Kanälen vermitteln scheinbar echte Nutzer Vertrauen, indem sie Screenshots von angeblichen Überweisungen und Erfolgsmeldungen zeigen. Doch diese Nutzer sind meist Fakes oder Bots. Ihr Ziel ist es, Stimmung zu machen und Druck aufzubauen.

Dabei nutzen die Kanäle echte Instagram-Profile, oft von Influencern, die von der Aktion nichts wissen. So entsteht der Eindruck, die Aufgabe sei legitim. Die Täter setzen gezielt auf Social Proof, denn wenn andere offenbar Geld erhalten haben, sinkt die Skepsis (Quelle: Mimikama).

Zunächst fließt tatsächlich manchmal eine kleine Summe, etwa 5 oder 10 Euro. Dieser Trick ist entscheidend: Wer einmal Geld erhalten hat, glaubt an das System. Dann folgt der nächste Schritt: Nutzer sollen für neue Aufgaben zahlen – angeblich, um noch mehr zu verdienen. Ab diesem Moment beginnt der Betrug. Die Plattformen, über die das Geld eingezahlt wird, sehen professionell aus, existieren aber meist nur kurz. Ist das Geld überwiesen, bricht der Kontakt ab.

Die Täter nutzen gezielt psychologische Tricks: Social Proof durch gefälschte Nutzer, kleine Gewinne zur Vertrauensbildung, Gruppendruck und die Angst, eine Gelegenheit zu verpassen (FOMO). Hinzu kommt die scheinbare Professionalität der Kanäle und Apps, die oft täuschend echt wirken.

WhatsApp-Masche ist gefährlich

Wer Gruppen mit Geldversprechen beitritt, setzt sich einem gezielten Manipulationssystem aus. Die Mischung aus real wirkenden Kontakten, vermeintlichen Belohnungen und Zeitdruck ist äußerst gefährlich. Nutzer sollten bei jeder Zahlungsaufforderung misstrauisch werden.