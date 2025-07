Tupperware ist zurück: Kunden müssen jetzt schnell sein

Erste Tupperware-Artikel sind schon weg.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Kultmarke Tupperware feiert ihr Comeback – und trifft offenbar direkt den Nerv der Kundschaft. Der neue Online-Shop ist live und erste Produkte sind bereits vergriffen. Auch die beliebten Tupperpartys könnten bald zurückkehren.

Anzeige

Tupperware: Online-Relaunch startet mit Ansturm

Tupperware ist offiziell wieder da. Der Online-Shop für Deutschland ist eröffnet, einige Artikel sind bereits ausverkauft. Besonders gefragt sind Klassiker wie der Aloha-Teller oder die Allegra-Dessertschalen. Aber auch neue Designs sind im Angebot, etwa der lilafarbene „Big T Tumbler” im Stanley-Cup-Design.

Das Comeback wird vom französischen Unternehmer Cédric Meston gesteuert, der bereits die Rechte in Frankreich übernommen hat. Seitdem ist der Versand in mehrere europäische Länder wieder möglich, darunter auch Deutschland. Offizielle Pläne für stationäre Geschäfte gibt es zwar noch nicht, doch der Neustart ist in vollem Gange.

Tupperware: Vertrautes Konzept, moderne Strategie

Laut Meston soll die Marke auch auf TikTok und anderen sozialen Plattformen neu positioniert werden. Influencer sollen dabei helfen, das traditionelle Produkt einem jüngeren Publikum näherzubringen (Quelle: WAZ).

Die Rückkehr der Tupperpartys ist ebenfalls geplant, allerdings in Kombination mit Online-Formaten und digitalen Verkaufselementen. Das Ziel ist ein Umsatz von 100 Millionen Euro in Europa bis Ende 2025. Die Nachfrage ist durchaus da – und die Marke hat offenbar auch nicht an Relevanz verloren.

Anzeige

Das Konzept bleibt dennoch im Kern das gleiche: langlebige, vielseitige Küchenhelfer mit Kultfaktor. Die Produkte sind für ihre Qualität bekannt, viele halten Jahrzehnte. Geschichten von Schüsseln, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurden, sind mittlerweile auch keine Seltenheit mehr.